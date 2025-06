Museo del Risorgimento e della Resistenza, fino al 31 agosto apertura prolungata a sei giorni su sette

Con l’arrivo della bella stagione, ad inizio giugno, l’assessorato alla Cultura ha concordato con la Giunta comunale di Vicenza il prolungamento dei giorni di apertura del Museo del Risorgimento e della Resistenza. Per favorire l’accesso dei visitatori nei mesi estivi, sarà dunque garantita l’apertura per sei giorni alla settimana.

Attualmente, infatti, il museo è aperto, con orario continuato, dal giovedì alla domenica dalle 10 alle 17. Dal 24 giugno al 31 agosto l’apertura è prevista dal martedì alla domenica, con il seguente orario: dal 24 al 29 giugno dalle 10 alle 17; dall’1 luglio al 31 agosto dalle 10 alle 14 (ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura).

“In considerazione del fatto che, nei mesi estivi, aumentano le presenze di chi raggiunge Monte Berico e pensando ai tanti turisti che frequentano questa zona raggiungendo anche il parco di Villa Guiccioli, abbiamo pensato di garantire l’apertura per più giorni alla settimana offrendo un sito di interesse in più da visitare. Il parco e il museo rappresentano una grande risorsa per i vicentini che, nei giorni più caldi, possono trovare un luogo fresco e il museo aperto per le visite. Lo spazio ideale per chi rimane in città” – commenta l’assessore alla Cultura Ilaria Fantin. L’accesso al museo resta gratuito.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.