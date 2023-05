Elezioni comunali a Vicenza. Affluenza giù di 3 punti rispetto al primo turno

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ore 19.15. Alle 19 nelle 111 sezioni elettorali della città risulta aver votato il 32,51% degli elettori chiamati a scegliere il futuro sindaco di Vicenza. Finora hanno votato in 28.917 su un corpo elettorale di 88.941 elettori). L’affluenza è quindi in calo rispetto al primo turno: allo stesso orario, era stata del 35,99%.

Ore 12,30 – Urne aperte dalle 7 di questa mattina a Vicenza per il ballottaggio dal quale uscirà il nome del nuovo sindaco e la nuova maggioranza che governerà a Palazzo Trissino per i prossimi cinque anni. Si vota fino alle 23 e poi domani dalle 7 alle 15, successivamente via allo spoglio dei voti che designeranno un vincitore fra Francesco Rucco (centrodestra) e Giacomo Possamai (centrosinistra).

Alle 12 nelle 111 sezioni del Comune di Vicenza ha votato il 14,20% degli elettori: quindici giorni fa al primo turno, alla stessa ora, aveva votato il 13,54%. Si tratta quindi di un dato in controtendenza rispetto alla media nazionale, dove si segna un calo nell’afflusso di elettori ed elettrici. Sono 88.941quelli chiamati ad esprimersi (46.671 femmine e 42.270 maschi) scegliendo fra il sindaco uscente e il golden-boy del centrosinistra vicentino, attuale capogruppo in consiglio regionale per il Partito Democratico.

Al primo turno l’affluenza finale ha raggiunto quota 54,18%, contro il 55,8% delle precedenti amministrative.