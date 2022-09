Elezioni, al 71,4% l’affluenza definitiva nel Vicentino (giù di 9 punti rispetto al 2018)

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ore 20.30. Affluenza alle elezioni politiche 2022 praticamente definitiva nel Vicentino: 71,40%, con un crollo di 7 punti rispetto alle elezioni del 2018, quando votò l’80,20%. In Veneto, dove ha votato il 70,24%, la partecipazione è stata più alta solo a Padova (72,36%).

Ore 19.15. Si profila un calo della partecipazione al voto in queste elezioni politiche, anche nel vicentino. Alle 19 in tutta la provincia risultano aver vota il 59,06% degli elettori: 7 punti percentuali in meno rispetto allo stesso dato del 2018. Un dato sul quale comunque potrebbero aver inciso anche le file ai seggi, dovute alla nuova procedura antifrode che rallenta le operazioni di voto e che potrebbe avere convinto parecchi elettori a tornare ai seggi in serata.

In Veneto affluenza ferma al 57,53% (fu del 64,67% nel 2018).

Ore 12.45. Alta l’affluenza alle elezioni politiche nel vicentino alle ore 12: 22,54%, di pochissimo inferiore al 22,89% del 2018. E’ la provincia del Veneto con l’affluenza più alta. La media regionale è 22,07%.

I Comuni dove finora si è votato di più, in terra berica, sono Breganze e Pozzoleone (sopra il 28%), quelli in cui l’affluenza finora è più bassa sono Foza (17,80%), Valli del Pasubio (18,35%) e Campiglia dei Berici (18,46%) e Camisano Vicentino (18,79%).

Alle 12 nelle 111 sezioni elettorali del Comune di Vicenza risulta aver votato il 22,92 % degli elettori per la Camera dei Deputati. I dati sono pubblicati alla pagina comune.vicenza.it/ elezioni dove saranno reperibili anche quelli relativi all’affluenza alle 19 per la Camera dei Deputati, il totale votanti alle 23 per la Camera dei Deputati e per il Senato e i risultati dello spoglio. Le informazioni per gli elettori del Comune di Vicenza sono pubblicate alla pagina comune.vicenza.it/ uffici/cms/ elezionipolitiche25settembre20 22.