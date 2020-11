Empoli-Lr Vicenza: contro una “big” per risollevarsi dopo il Covid

Finalmente, dopo 21 giorni dall’ultima gara disputata, il Lr Vicenza torna in campo: infatti sabato 28 novembre, alle 14, andrà in scena il match contro l’Empoli.

Il Lane viene da un periodo piuttosto travagliato. Dopo la prima vittoria stagionale di sabato 07 novembre (1-0 in casa della Cremonese), è cominciata una fase molto delicata: la sosta delle nazionali, i tanti tamponi positivi ed il rinvio della gara contro il Chievo. Purtroppo, come successo al Monza, l’elevato numero di contagiati nel gruppo squadra ha complicato le cose: oltre alle problematiche sanitarie, gli allenamenti e l’organizzazione dello staff sono stati rallentati al punto da chiedere di posticipare il derby veneto. Ora, nonostante la situazione sia ancora poco chiara, è tempo di ritornare in campo e di farsi valere.

Tutt’altra storia per l’Empoli. I toscani viaggiano in seconda posizione grazie ai 17 punti realizzate in 8 partite: 5 vittorie, due pareggi e una sola sconfitta fanno di loro una delle squadre favorite per la promozione in A. Forse è presto per fare pronostici, ma contro una squadra così, le motivazioni per dare il meglio sono tante. Mister Di Carlo, così come tutti i tifosi, vuole vedere un Vicenza intrepido.

Fatta ogni premessa, la parola va al campo: il sabato pomeriggio dei biancorossi sarà denso di emozioni. Dopo un novembre pieno di incertezze, il Lane è nuovamente pronto alla battaglia.