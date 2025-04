Serie A: il Napoli risponde all’Inter e resta in scia dell’Inter capolista

Napoli-Empoli 3-0. E’ stata una vera e propria serata di gala per Scott McTominay e Romelu Lukaku, protagonisti assoluti di questo netto successo degli uomini di Conte. Minuto 18: un ottimo lavoro di sponda a centrocampo del centravanti belga spalanca le porte allo scozzese che timbra l’1-0 con un destro vincente. A inizio ripresa, invece, è lo stesso Lukaku a trovare il raddoppio al 56′. Cinque minuti dopo, Big Rom nuovamente rifinitore: assist per McTominay con l’ex Manchester United bravo a firmare tris e doppietta personale. L’Empoli sprofonda, ora è penultimo in classifica a quota 24 e ora mister D’Aversa è seriamente a rischio esonero.

Sulla carta, le ultime 6 gare stagionali in calendario sorridono agli azzurri; inoltre, mentre i campani da qui al 25 maggio dovranno pensare solo al campionato, i nerazzurri di Simone Inzaghi saranno impegnati anche in Champions League e in Coppa Italia. Nonostante tutto, però, l’Inter rimane la favorita numero uno per il titolo per qualità e profondità della rosa.

Il Napoli di Antonio Conte non molla, come è nello spirito guerriero del suo condottiero. Al Maradona i partenopei battono 3-0 l’Empoli nel “Monday Night” e al termine di questo 32esimo turno di Serie A tornano a -3 dall’Inter che sabato al Meazza aveva liquidato per 3-1 il Cagliari. Pertanto, a sei giornate dalla fine, la lotta scudetto resta apertissima.

Corsa all’Europa. L’Atalanta dopo tre sconfitte di fila consolida il terzo posto grazie alla vittoria sul Bologna; ancora a segno Retegui, sempre più capocannoniere con 23 reti all’attivo. La Juventus, rigenerata da Tudor, approfitta della caduta dei felsinei per riprendersi la quarta posizione in solitaria. Il derby invece frena le due romane: l’1-1 non serve a nessuna delle due per spiccare il volo verso la zona Champions. Stesso discorso per la Fiorentina che stecca in casa contro il Parma. Per l’Europa League recupera terreno il Milan: il Diavolo passeggia in casa di una Udinese che da tempo non ha più niente da chiedere al campionato.

La lotta per non retrocedere. Genoa e Como sono praticamente salve, Hellas Verona quasi. Con il Monza fanalino di coda e già in B da tempo (manca solo l’aritmetica), la volata finale per la salvezza riguarderà 5 squadre al momento racchiuse in 6 punti: tra i 30 del Cagliari e i 24 di Venezia e Empoli. In mezzo a loro troviamo: il Parma a quota 28 e il Lecce a 26. Calendario a parte, saranno decisivi gli scontri diretti in programma da qui al termine del campionato. A oggi comunque sembrano in caduta libera Empoli e Lecce. Le altre sono tutte vive.