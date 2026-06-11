Entra nel locale con una mannaia: “Vi ammazzo”. Disarmato dai presenti, è stato denunciato

Attimi di paura ma anche di coraggio l’altra sera in centro a Vicenza, dove un uomo è entrato in un noto locale – il Jammin’ Club di contra’ Pedemuro San Biagio – con una mannaia, minacciando di morte i presenti. I fatti risalgono alla serata di martedì 9 giugno, quando l’uomo, visibilmente alterato, aveva cominciato a discutere molto animatamente con alcuni clienti del bar. Il gestore era però riuscito ad allontanarlo.

Il soggetto era poi tornato dopo dieci minuti, brandendo una mannaia con lama lunga 12 centimetri e minacciando di morte i presenti. Con l’aiuto di un militare americano fuori servizio presente nel locale, il titolare l’aveva però disarmato e aveva chiamato la polizia locale, ma all’arrivo degli agenti il responsabile si era già allontanato.

“Raccolte tutte le informazioni del caso – racconta il commissario principale del settore interno di polizia giudiziaria Monica Battocchio, che ha gestito l’operazione – la mattina seguente abbiamo sottoposto il gestore del locale ad individuazione fotografica, e lo stesso ha riconosciuto in una delle foto il soggetto con precedenti specifici che corrispondeva alla descrizione dell’aggressore. Ottenuta la conferma sperata, abbiamo attivato i colleghi della pattuglia antidegrado che lo hanno individuato in viale Roma e lo hanno condotto in comando, dove gli abbiamo contestato i fatti, deferendolo all’autorità giudiziaria”.

Il responsabile, quarantottenne già noto alle forze dell’ordine, è stato quindi denunciato per minacce e possesso di una mannaia grazie all’attività di indagine del settore di polizia giudiziaria della polizia locale di Vicenza. Il comando ha anche chiesto al questore l’emissione di un provvedimento di allontanamento.

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