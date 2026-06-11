Crisi Campagnolo, dal tavolo in Regione due buone notizie per il rilancio

Si è tenuto in sede regionale un nuovo incontro del tavolo dedicato alla situazione di difficoltà attraversata da Campagnolo Srl, azienda vicentina di prestigio mondiale nel campo dei componenti per biciclette da corsa. All’incontro, coordinato dall’assessore regionale Massimo Bitonci, assistito dall’Unità di crisi aziendali e dalla Direzione Lavoro regionale, hanno partecipato l’azienda con i suoi consulenti, Confindustria Vicenza e le Organizzazioni sindacali Fiom Cgil e Fim Cisl con i rappresentanti dei lavoratori.

“Campagnolo – afferma Bitonci – è un’azienda che consideriamo un fiore all’occhiello del Made in Italy e una storica eccellenza veneta, dato che dal 1933 realizza componenti per biciclette da corsa considerati dal mercato mondiale quale top di gamma per qualità, tecnologia a innovazione. Come Regione, in seguito alle difficoltà registrate dall’azienda dalla seconda metà del 2025 che avevano portato all’annuncio di 120 esuberi, abbiamo supportato, con l’Unità di crisi, la costruzione di un percorso alternativo che ha trovato l’accordo con le Parti Sociali e previsto l’impiego di un ammortizzatore sociale straordinario. In questo modo abbiamo consentito l’avvio del Piano Industriale di riorganizzazione e rilancio senza ricorrere ai licenziamenti. Contestualmente abbiamo provveduto a facilitare i rapporti tra le Parti e con i soggetti istituzionali e finanziari”.

“Oggi – continua l’assessore – l’azienda ha definito nuovi prodotti che già registrano grande e rinnovato interesse da parte del mercato e sta operando, con i 262 lavoratori in organico, una estesa riorganizzazione per recuperare efficienza. Tuttavia, sono due le buone notizie annunciate oggi: la prima è che grazie a un finanziamento è riuscita a mettere in sicurezza l’operatività a breve. La seconda è che procedono spedite le interlocuzioni con un potenziale partner industriale strategico che sta valutando l’ingresso nel capitale sociale di Campagnolo. L’esito del percorso in essere, atteso prima dell’estate, consentirebbe di attivare forti sinergie industriali che assicurerebbero ulteriori e migliori prospettive al piano di rilancio già avviato. Sullo sfondo di questo percorso anche il finanziamento e l’ingresso temporaneo nel capitale sociale di Campagnolo da parte dell’agenzia pubblica Invitalia, che sta completando l’istruttoria per l’impiego del Fondo di Salvaguardia e che potrebbe supportare la complessa ristrutturazione operando a condizioni di mercato”.

“E’ una situazione – conclude Bitonci – per la quale esprimo ottimismo, ma su cui è necessario continuare a lavorare. In accordo con le Parti, prevediamo un nuovo incontro a fine luglio

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