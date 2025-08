Eroina, cocaina e crack, smercio bloccato dalle Fiamme Gialle: “guai” per rifornitori e clienti

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un’altra accoppiata di “attori” del mercato dello spaccio fermati in Zona Rossa, e computo dell’azione delle Fiamme Gialle che si aggiorna a 10 nomi segnalati al prefetto berico come assuntori incalliti di droghe varie, dalla cocaina al crack passando per l’eroina, due arresti e due rifornitori denunciati in procura di Vicenza per lo spaccio delle stesse sostanze illecite.

Operazione antidroga della Guardia di Finanza che è andata a segno nei giorni scorsi nel cuore della città berica, andando a fermare un canale di distribuzione ai consumatori finali. Facendo inoltre scattare (temporaneamente) le manette ai polsi di un uomo di nazionalità nigeriana e sequestrando un ingente quantitativo di cocaina, eroina e crack, denunciato poi in “compagnia” di un presunto complice.

L’intervento è avvenuto grazie a segnalazioni dei cittadini a cui è seguito il “fiuto” allenato messo in campo dei finanzieri del capoluogo berico che hanno individuato un appartamento nel centro storico, utilizzato come base per il confezionamento e lo spaccio di droga. Sono stati i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Vicenza a individuare l’alloggio divenuto centro di smercio, con redini in mano al 40enne di origini africane, trovato intento a vendere sostanze vietate in una delle piazze calde della città nella cosiddetta Zona Rossa.

La successiva perquisizione domiciliare ha portato alla luce 200 grammi di stupefacenti già suddivisi in ben 77 dosi pronte per essere immesse sul mercato, oltre a circa 900 euro in contanti, presumibile frutto dell’attività illecita. Il soggetto beccato con le “mani in pasta” è stato arrestato in flagranza di reato per traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, oltre che per resistenza a pubblico ufficiale vista la scarsa disponibilità dimostrata a collaborare. Nel corso dell’operazione dei giorni scorsi, è stato identificato e segnalato alla Prefettura anche un acquirente.

L’intervento si inserisce in una più ampia strategia di contrasto allo spaccio nel capoluogo berico, in particolare nella cosiddetta “Zona Rossa”, area sensibile della città abitualmente frequentata anche da famiglie e giovanissimi. Negli ultimi tempi le indagini della Guardia di Finanza di Vicenza hanno portato all’arresto di 2 persone, alla denuncia di altre 2 e alla segnalazione di 10 assuntori.

