Ottantenne disperso durante una passeggiata: ritrovato illeso dopo una notte all’addiaccio

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È stato ritrovato e sta bene l’anziano per il cui mancato rientro erano scattate nella notte le ricerche. Verso l’una e mezza il soccorso alpino di Arsiero è stato attivato assieme ai vigili del fuoco per un’ottantenne di Torri di Quartesolo che, nella giornata di ieri, domenica 10 maggio, in mattinata, dopo aver lasciato la propria auto parcheggiata in località Castana, si era incamminato per una passeggiata.

L’uomo aveva chiamato attorno alle 17.30 per dire che stava tornando verso la macchina, alla quale però non è mai arrivato. Il suo cellulare risultava inoltre irraggiungibile. Alla fine, i familiari, in forte ansia per lui, hanno sporto denuncia della scomparsa ai carabinieri della stazione locale e questi hanno allertato i vigili del fuoco.

Le ricerche di Z.G., quasi ottant’anni, sono iniziate subito dopo mezzanotte: le operazioni hanno visto impiegato l’Ucl (unità di comando locale) e la squadra del personale specializzato in topografia applicata al soccorso che, dal luogo di ultimo avvistamento, ha coordinato le ricerche anche con l’ausilio di droni ed unità cinofile.

Le perlustrazioni sono andate avanti nella notte con l’allertamento anche della guardia di finanza. Finché, durante un sopralluogo in un borgo disabitato, questa mattina una squadra ha incrociato l’anziano che stava rientrando da lì, dopo essersi riparato tra le case per la notte. Stava bene, ma in via precauzionale è stato accompagnato in ambulanza all’ospedale per i dovuti accertamenti.

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