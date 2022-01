Famiglie in difficoltà, in distribuzione 500 pacchi alimentari

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Famiglie in difficoltà a causa degli aumenti di elettricità e gas, ma non solo. La pandemia ha cancellato molti posti di lavoro e seppur ci siano segnali di ripresa sono ancora molte le persone che vivono un grave disagio economico. Per questo motivo Coldiretti ha avviato la consegna di pacchi alimentari proprio a sostegno di questi soggetti. Ciascun pacco contiene prodotti come pasta, latte, farina, formaggi, prosciutto, olio, conserve di pomodoro, zucchero e legumi.

“È indispensabile sostenere le famiglie in difficoltà con misure concrete – commenta Coldiretti Vicenza – perché far fronte alla spesa alimentare quotidiana è fondamentale per vivere. Occorre rendersi conto di questa evidenza ed i produttori di Campagna Amica, attraverso i punti ed i mercati sparsi per il territorio rappresentano il termometro reale e costante della situazione di fatto esistente nel Vicentino, così come nel resto dei territori”.

L’Organizzazione maggiormente rappresentativa del mondo agricolo si è immediatamente attivata raccogliendo generi alimentari destinati alle famiglie. È scattata su tutto il territorio regionale l’operazione solidarietà di Coldiretti, con la distribuzione di oltre 500 pacchi alimentari alle famiglie in difficoltà, 90 dei quali ad altrettante famiglie vicentine.

“I pacchi verranno consegnati personalmente da operatori di Campagna Amica Coldiretti Vicenza – sottolinea il direttore di Coldiretti Vicenza, Simone Ciampoli – a seguito di un’attenta analisi dei bisogni segnalati da istituzioni caritatevoli, Comuni, parrocchie ed altri soggetti in prima linea in fatto di solidarietà alle famiglie in difficoltà. Un’operazione fondamentale per garantire l’equità nella consegna, pur nella consapevolezza che l’intervento è un segno di sensibilità, ma non può avere la velleità di risolvere un problema molto diffuso”.

A partire dai prossimi giorni l’operazione prenderà il via nel vicentino ed interesserà, in questa prima fase, i comuni di Asiago, Bassano del Grappa, Lonigo, Montecchio Maggiore, Noventa Vicentina, Sandrigo, Vicenza e Zanè. L’iniziativa è promossa da Coldiretti, Filiera Italia, Campagna Amica e Codacons, con la partecipazione delle più rilevanti realtà economiche e sociali del Paese.