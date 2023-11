Files pedopornografici trovati nel pc: arrestato un 40enne vicentino. Indagine in tutta Italia

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ci sarebbe anche un vicentino, un 40enne di Montegalda, indagato per una rete di scambio di immagini a contenuti hard con protagonisti di foto e filmati dei minorenni. Materiale di natura pedopornografica che, nei giorni scorsi, hanno fatto scattare perquisizioni in tutta Italia nell’ambito di un’indagine condotta dalla Polizia Postale di Milano.

Tra queste, quella portata a termine ieri nei confronti di un vicentino – sarebbe l’unico sotto indagine nella nostra provincia, almeno per il momento -, al quale è stato sequestrato ogni supporto tecnologico: smartphone, tablet e personal computer.

Il 40enne sarebbe stato arrestato – come misura cautelare – nel corso del fine settimana, in compagnia di un secondo soggetto non residente nella nostra provincia, con mandati decisi dalla Procura di Milano in seguito a pesanti indizi di colpevolezza secondo quanto si attinge dalle cronache locali. Potrebbero essere interrogati già oggi per chiarire la provenienza di dei files con contenuti di sesso vietati dall’ordinamento italiano, destinati al mercato nero di scambio tra pedofili.

La notizia è in aggiornamento