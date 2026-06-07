Frontale fra due auto in tangenziale: feriti i due automobilisti

Nella notte del 7 giugno, attorno le ore 3:30, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in Viale Annecy, in tangenziale a Vicenza, a seguito di un tremendo scontro frontale tra due auto. Nell’impatto sono rimaste ferite le due persone alla guida dei mezzi coinvolti.

La squadra, giunta dalla sede centrale del Comando di Vicenza, ha provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi e dell’area interessata, operando per garantire la sicurezza dello scenario e il successivo ripristino delle condizioni di sicurezza della circolazione stradale.

I feriti sono stati assistiti dal personale del Suem 118 e trasportati in ospedale per gli accertamenti del caso.

Presenti sul posto anche la Polizia Stradale e i Carabinieri per i rilievi di competenza.

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