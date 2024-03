Furti e spaccate nei negozi: dal Comune 15 mila euro di ristori per i commercianti colpiti

Furti e spaccate nei negozi della città, debitamente documentati e con denunce presentate alle forze dell’ordine, ma anche danni da atti vandalici. E’ rivolto a questo tipo di problemi patiti dai commercianti di Vicenza il fondo ad hoc istituito dal Comune berico, a parziale ristoro dei danneggiamenti subiti per opera di malviventi negli ultimi mese.

A disposizione subito un fondo di 15 mila euro dalle casse dell’ente locale, con eventuali contribuzioni assegnate fino a un massimo di 500 euro per ogni richiedente con istanza approvata. Lo stanziamento deciso in Giunta va risarcire in parte chi ha subito atti predatori dal 1 gennaio in poi dell’anno corrente. Si tratta di una misura straordinaria.

La novità concordata e decisa a Vicenza città nei giorni scorsi è stata illustrata nei dettagli dal sindaco Giacomo Possamai insieme al presidente di Confcommercio provinciale Nicola Piccolo. Prossimamente sarà pubblicato sui canali istituzionali del Comune e di Ascom un avviso con tutti i dettagli per accedere ai contributi che – dato da sottolineare – andrà a supporto sia di attività già assicurate che prive di polizze, in quote diverse. “Si va da un massimo di 300 euro per i commercianti privi di assicurazione – si riporta nella nota stampa esplicativa – al 60% della quota di franchigia, per un importo fino a 500 euro, per chi ha la copertura assicurativa”.

“Con questa misura straordinaria l’amministrazione comunale vuole stare al fianco dei negozianti che hanno subìto danni o vandalismi alle vetrine nei primi mesi dell’anno – spiega il sindaco Giacomo Possamai -. Vuole essere un segnale forte, nato anche su spinta di Confcommercio Vicenza, per dare un messaggio ai commercianti ed essere loro d’aiuto in questo periodo. Chi ha un’attività, in centro storico e nei quartieri, svolge infatti una fondamentale funzione sociale di presenza e presidio del territorio”.

“Quando si passa, in modo così veloce, dalle parole ai fatti significa che il livello di attenzione e sensibilità è alto e di questo ringrazio il sindaco e tutta l’amministrazione – aggiunge Nicola Piccolo, presidente di Confcommercio Vicenza – Poche settimane fa avevamo anticipato questa nostra richiesta, e oggi c’è la concretezza di uno stanziamento che va incontro alle attività danneggiate per furti o vandalismi. È un segno tangibile che il Comune di Vicenza ha voluto dare ai nostri imprenditori, che vanno sostenuti perché garantiscono un servizio essenziale per la vitalità e la qualità di vita della nostra città. Bene, dunque, aver previsto un contributo significativo a copertura delle spese di ripristino che sono state sostenute da chi ha un’assicurazione con franchigia, ma bene anche aver pensato a chi, per svariati motivi, un’assicurazione non ce l’ha, anche se ritengo importante che le nostre attività puntino sempre a tutelarsi con questi strumenti. L’auspicio è che questo fondo istituito a Vicenza faccia da apripista anche per simili decisioni da parte di altre amministrazioni comunali, perché il problema delle spaccate e dei furti in negozi e pubblici esercizi non è chiaramente solo del capoluogo, ma interessa anche altri territori”.