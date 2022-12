Gianmaria vince Sanremo Giovani: sarà il secondo vicentino sul palco dell’Ariston, insieme a Madame

Dal 7 febbraio, il teatro Ariston aprirà infatti il sipario sul Festival di Sanremo. Saranno 22 i big in gara, più sei giovani promesse.

gIANMARIA (scritto così, con maiuscole e minuscole invertite) all’Ariston porterà il brano “Mostro”. Il cantante vicentino si è fatto conoscere dal pubblico ad XFactor 2021 dove si è classificato secondo dopo aver conquistato alle audizioni i giudici con il brano “I suicidi” . Nato a Vicenza nel 2002, si è appassionato alla musica fin da piccolo. Ha pubblicato tre inediti: “Tutto o niente 2”, “Mamma Scusa” e appunto “I suicidi”. Lo scorso anno ha lanciato il tour Fallirò. Una sua fans sfegatata, nonché amica, è uno degli altri due talenti vicentini della musica (insieme a Sangiovanni): Madame.

E ieri sera alla finale di Sanremo Giovani i 22 big in gara hanno svelato i titoli dei brani che porteranno in gara. Quello di Madame sarà ‘Il bene nel male‘. Il titolo iniziale, annunciato anche al Corriere della Sera nel numero di “Lettura” che sarà in edicola il 18 dicembre, doveva essere “Puttana”, ma di concerto con la direzione artistica del festival, è stato modificato in corsa. “È stata una scelta artistica dell’ultimo minuto – spiegano dall’entourage della cantautrice – condivisa con la direzione artistica”.

