Auto fuori strada: ferito il conducente

Poco dopo le 17:30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via delle Monache a Marola di Torri di Quartesolo per un’auto finita rovesciata fuoristrada, dopo la perdita di controllo del conducente, rimasto ferito. I pompieri arrivati da Vicenza, hanno messo in sicurezza l’auto, mentre il conducente, aiutato a venire fuori da alcuni passanti è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem e trasferito in ospedale. Sul posto la polizia locale e il soccorso stradale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 19.