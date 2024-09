Giovane violento e latitante “prelevato” in stazione Svt. In carcere per un anno

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un giovane vicentino di 29 anni, pluripregiudicato e già assai conosciuto per un fatto di cronaca grave avvenuto in zona Mercato Nuovo a Vicenza, culminato con l’aggressione a un anziano, è stato rintracciato ieri sera nella stazione degli autobus del capoluogo berico e arrestato. Dopo l’identificazione, l’equipaggio delle Volanti che lo aveva preso in custodia lo ha trasferito subito in carcere, nella struttura penitenziaria “Del Papa”.

Il soggetto ritenuto pericoloso, più volte in tempi recenti protagonista di episodi di cronaca, era stato segnalato nello scalo cittadino gestito da Società Vicentina Trasporti proprio dagli operatori presenti.

Per F.A.A., queste le sue iniziali rese note dalla Questura berica, sono allora scattate le manette ai polsi dopo che i poliziotti giunti sul posto hanno individuato l’uomo senza fissa dimora nelle pertinenze della stazione. Si tratta di un ragazzo italiano di origini ungheresi, implicato in vicende di tossicodipendenza. In suo possesso è stato trovato e sequestrato un coltello con una lama da 20 centimetri, e in seguito un cacciavite di grandi dimensioni (30 centimetri), oggetti utilizzabili come armi improprie che gli sono valse un’ulteriore denuncia inoltrata in Procura, ad “arricchire” la collezione personale.

Riguardo alle condanne già pendenti a suo carico, ha un “conto” con la giustizia da saldare con la detenzione di 1 anno e 22 giorni, relativo a due reati: furto aggravato commesso in un’abitazione di Vicenza città a fine dicembre del 2023 e per lesioni risalenti all’estate di quattro anni fa. In quel grave episodio, ripreso in un video da un residente, l’allora 25enne aveva colpito con un pugno al volto prima e poi prese a calci in faccia un anziano di 73 anni che era intervenuto per difendere una donna dalle molestie del malintenzionato. Per il malcapitato pensionato di Vicenza, le cure del pronto soccorso decretarono la prognosi di guarigione di 45 giorni.