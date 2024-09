A Cascina Irma s’incontrano musica, arte e la buona pratica dello scambio e del riciclo

Un pomeriggio speciale, che sia di divertimento e ritrovo per tutti, giovani e famiglie, e in cui scambiare di tutto un po’, mettendo in pratica le buone pratiche appunto dello scambio e del riciclo di materiali e oggetti e quant’altro di seconda mano ancora utili e pronti allora per iniziare una “seconda vita”.

Location accogliente confermata come nell’edizione 2023 dello “Swap Party” – è questo il nome dato all’evento di domani pomeriggio – sarà il cortile di Cascina Irma a Zanè, a un passo e mezzo dal Municipio, all’esterno della Biblioteca Civica.

L’appuntamento è fissato allora per le 15 (fino alle 19) dello storico edificio di via Mazzini nel centro del paese altovicentina, grazie all’impegno del gruppo di giovani di “Move on” di Zanè, con patrocinio del Comune locale e il prezioso supporto della Cooperativa Sociale Radicà di Calvene. Obiettivo “riuso” o “riutilizzo”, si diceva: dai libri di ogni genere, cd e dischi al vestiario, dagli oggetti di arredo, mobili e piccoli elettrodomestici fino giochi per bambini e davvero tanto altro.

Il tutto sarà condito nel corso del pomeriggio da un punto di ristoro a disposizione di chi sarà domani a Zanè a far visita a Cascina Irma e da un’esposizione d’arte del fumettista e illustratore vicentino Marco Greselin. Non mancherà la musica, dalle 18, con il dj set di “Mangiodisco“, poi gran finale con il concerto dal vivo alla sera, alle 21.30, del duo “Trust the Mask” (Elettropop music). Per maggiori informazioni sugli oggetti da portare, donare o scambiare e sull’evento, è disponibile la pagina web dedicata (clicca).