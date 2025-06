Grave un sedicenne accoltellato in via Cattaneo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un sedicenne è ricoverato nel reparto di terapia intensiva pediatrica dell’ospedale San Bortolo dopo essere stato accoltellato, ieri in tarda serata, in via Cattaneo a Vicenza. Fra le piste seguite dalla polizia, è quella della rapina al momento pare la più convincente.

Il grave fatto di sangue è avvenuto intorno alle 22 di sabato 7 giugno. Il ragazzo, di origini albanesi, stava transitando a bordo del suo monopattino quando ha incrociato un coetaneo, con il quale sarebbe iniziato un diverbio: l’aggressore avrebbe estratto un coltello o comunque una lama e lo avrebbe aggredito alla schiena e alle mani, usate dalla vittima per difendersi. È stata la stessa vittima, dal fisico possente nonostante la giovane età, a chiamare i soccorsi, ma non giunti sul posto con un’ambulanza del Suem 118.

E son stati i sanitari ad avvertire la Questura di quanto accaduto, ma mentre il ragazzo veniva portato in ospedale in codice rosso. Non sarebbe comunque in pericolo di vita. Gli investigatori stanno ora svolgendo indagini, ma l’adolescente sarebbe reticente nel raccontare quanto accaduto. I contorni della vicenda non sono quindi ancora ben definiti.