Danneggiamento di Ponte San Michele: il video. Possamai: “Lavori socialmente utili per i responsabili”

La curva presa stretta, l’impatto col dissuasore di pietra all’imbocco del ponte pedonale, poi l’auto che imbocca il ponte sulle due ruote di sinistra, lo schianto sul muretto (che cede) e infine l’auto che si ferma tornando sulle quattro ruote. È questa la dinamica che si intuisce dalle riprese di videosorveglianza che hanno immortalato quanto accaduto nella notte fra venerdì 6 e sabato 7 giugno a Vicenza, in quando tre giovani a bordo di un’auto hanno danneggiato il seicentesco Ponte San Michele. Uno di loro è rimasto ferito.

Intanto è arrivato ieri pomeriggio anche il commento del sindaco di Vicenza Giacomo Possamai, che che invoca per I responsabili del danneggiamento I lavori socialmente utili.

“Stanotte – ha dichiarato ieri Possamai – un gruppo di ragazzi ha tentato di salire con la propria auto su Ponte San Michele, danneggiando uno dei luoghi più delicati e simbolici del nostro centro storico. Ma la giustificazione ‘sono ragazzi’ semplicemente non esiste, perché dopo la maggiore età ciascuno di noi è responsabile dei danni che fa agli altri. Proprio per questo mi auguro che, oltre a dover rispondere per il risarcimento del danno, possano essere coinvolti in lavori socialmente utili legati alla cura dei beni comuni. Perché comprendere davvero il valore di ciò che ci circonda passa anche dalla fatica e dal rispetto necessari per conservarlo.Vicenza non è solo la città in cui viviamo: è anche un patrimonio da custodire”.