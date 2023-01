Grazie al Pnrr cambiano volto Campo Marzo e Giardini Salvi: rigenerazione urbana per 2,4 milioni di euro

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Prende forma la completa riqualificazione di Campo Marzo e dei Giardini Salvi attraverso l’approvazione in giunta comunale a Vicenza dei progetti definitivi finanziati con il bando Pnrr missione 5. Si tratta dell’asse di finanziamento europei dedicato all’inclusione e alla coesione, attraverso progetti di rigenerazione urbana mirati a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale.

Il sindaco Francesco Rucco e l’assessore alle infrastrutture Mattia Ierardi lo scorso 30 dicembre hanno presentato i dettagli dell’intervento che andrà ad interessare tutta la parte ad ovest di Campo Marzo, la cosiddetta area ippodromo, e che prevede una spesa di 1,4 milioni di euro. L’intervento si occupa di due ambiti contigui ma distinti: uno interessa il parco giochi dove è prevista la riqualificazione dell’area con ampliamento dell’ambito dedicato al Parco, mentre l’altro riguarda il parco urbano che sarà interessato da alcune azioni strategiche per ripristinare la qualità e restituire il suo valore simbolico di porta della città.

“Vogliamo riconsegnare alla città questo angolo di verde – dichiarano il sindaco Francesco Rucco e l’assessore alle infrastrutture Mattia Ierardi – andando ad annullare tutti i cosiddetti angoli bui dove si verificano sosta e bivacco di persone dedite alla microcriminalità. Allo stesso tempo vogliamo favorire sane e costanti frequentazioni offrendo alle famiglie, ai loro bambini e agli sportivi la possibilità di trovare tutto ciò che desiderano per vivere appieno questo polmone verde. Il parco giochi verrà ampliato e completamente rigenerato con tutte le aree rinnovate mediante nuovi giochi e un arredo verde coreografico; verrà creato uno spazio per l’arrampicata e strutture con servizi igienici, spogliatoi e docce a servizio di tutti quelli che verranno a correre e a fare palestra. Tutti i vialetti verranno rifatti con pavimentazione drenante e verrà installata una rete di illuminazione aggiuntiva a quella esistente con la predisposizione per un ulteriore sistema di video sorveglianza. I lavori, che prenderanno il via in primavera, si concluderanno entro il 2023“.

Il restauro dei Giardini Salvi

La riqualificazione della zona di Campo Marzo passa inoltre attraverso l’approvazione in giunta di un altri progetti definitivi finanziati con il bando Pnrr relativi alla rigenerazione urbana con obiettivi di “inclusione e coesione”: quelli relativi alla riqualificazione dei Giardino Salvi e della loggetta Longhena, finanziati per un milione di euro, che si inserisce in un più vasto programma intrapreso dal Comune di Vicenza.

“Sarà un restauro rigenerativo che restituirà un suggestivo e strategico angolo di verde ai vicentini – dichiarano il sindaco Francesco Rucco e l’assessore alle infrastrutture Mattia Ierardi – pensato e progettato in totale sintonia con la Soprintendenza. La riqualificazione del Giardino Salvi è un’opportunità di rivalutazione e rinascita per l’intero contesto, rappresentato dai padiglioni dell’ex Fiera, dall’ex cinema Arlecchino, con la bella terrazza un tempo utilizzata per le proiezioni all’aperto, e dalle ex scuole Giusti. L’accessibilità e la sicurezza sono tra le principali intenzioni progettuali e da questo deriva lo studio fatto sulle pavimentazioni drenanti (in sostituzione del ghiaino) e le pendenze dei sentieri pedonali. Verrà implementata l’illuminazione, creato un nuovo arredo, sostituito il ponticello sulla roggia Seriola ed avviato un lavoro di manutenzione conservativa esterna della loggetta Longhena”.

Il progetto intende valorizzare i caratteri storici, artistici e naturali di questo luogo urbano, localizzato in posizione strategica rispetto ai principali flussi in entrata e uscita dalla città, oltre a restituire alla cittadinanza un sito accessibile e sicuro, in grado di intensificare l’accesso pedonale al quartiere di Porta Nova a nord verso piazzale del Mutilato, San Lorenzo e corso Fogazzaro.