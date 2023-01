Anno nuovo, nuovi rincari per i carburanti dopo lo ‘stop al taglio delle accise’

Anno nuovo, nuovi rincari per i carburanti. Nel 2023 per fare rifornimento 20 centesimi in più al litro rispetto al 2022. Scaduti a dicembre gli sconti governativi, il consumatore finale torna a sentire il peso delle accise. Allo scoccare della mezzanotte del 31 dicembre è infatti terminato lo “sconto” deciso dal Governo Draghi per calmierare i prezzi e dunque si torna all’applicazione normale delle accise a cui va aggiunta l’Iva. Col l’arrivo dell’anno nuovo inoltre, il listino prezzi del barile si rinnova e per il 2023 registra un lieve aumento.

Secondo ‘Staffetta quotidiana’, “le quotazioni dei prodotti raffinati hanno chiuso l’anno con un aumento, il terzo consecutivo”. “La benzina self service sale in media a 1,732 euro/litro (+106 millesimi, compagnie 1,730, pompe bianche 1,738), per il diesel 1,794euro/litro (+102, compagnie 1,791, pompe bianche 1,803). Quanto al servito, la benzina sale a 1,891 euro/litro (+117,compagnie 1,918, pompe bianche 1,820), il diesel a 1,953euro/litro (+114, compagnie 1,979, pompe bianche 1,884). Il Gpl servito a 0,780 euro/litro (+15, compagnie 0,790, pompe bianche 0,767)”. Dunque aumenti su aumenti. Al rialzo dei prezzi su diesel e benzina, va infatti aggiunto l’aumento delle accise. Conti alla mano, per chi possiede una macchina di media cilindrata e fa un pieno di 30 litri, dovrà sborsare quasi 6 euro di spesa in più rispetto all’anno precedente.

Come unico argine all’aumento, il Governo Meloni prevede una vigilanza rafforzata sui prezzi, al fine di garantire la trasparenza per i consumatori per cui è stato messo a disposizione il sito: “carburanti.mise.gov.it“. I gestori delle stazioni di rifornimento sono infatti obbligati a comunicare al dicastero i prezzi praticati per tutti i tipi di carburante e per tutte le forme di vendita. In caso di omessa comunicazione o di prezzi superiori a quelli comunicati sono previste sanzioni dai 500 ai 3mila euro. I consumatori inoltre possono utilizzare app specifiche per trovare le stazioni di rifornimento più economiche.