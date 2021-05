I cittadini applaudono all’arresto di un pusher: spray urticante per immobilizzarlo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Inseguimento a piedi con tanto di “pubblico” composto dai cittadini di Vicenza a fare il tifo, e applaudire all’arresto di un malvivente rincorso e catturato dalla polizia locale. Gli agenti in borghese lo hanno inseguito lo scorso week end a piedi tra viale Verdi e viale Milano, bloccandolo in via Genova con intorno con intorno una sorta di standing ovation per i tutori dell’ordine pubblico.

Poco prima, attraverso le telecamere di videosorveglianza l’uomo era stato notato mentre di apprestava a spacciare delle dosi risultate essere di eroina in via Battaglione Monte Berico, ma si era dato alla fuga non appena gli agenti del Nucleo operativo speciale sono intervenuti per chiedergli le generalità e farsi identificare.

Il pusher è stato raggiunto infine in via Genova e fermato non senza difficoltà, tanto che gli agenti hanno dovuto utilizzare lo spray urticante in dotazione per immobilizzarlo. I fatti sono avvenuti nei giorni scorsi nell’ambito di uno dei controlli quotidiani attivi in particolare nella zona di Campo Marzo. N.N. 35 anni, senza fissa dimora di origini africane, è stato condotto in comando con l’ausilio delle pattuglie antidegrado, fotosegnalato e denunciato per spaccio, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

L’acquirente individuato al pari dello spacciatore, T.M. le sue iniziali di 44 anni, fermato nel frattempo in zona, ha consegnato spontaneamente la dose di eroina appena comprata ed è stato segnalato alla Prefettura. Lo stesso pomeriggio anche una seconda persona è stata segnalata alla Prefettura per aver acquistato una dose di eroina nella stessa zona.