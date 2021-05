Draghi incontra il premier libico Dabaiba: “Tutelare i diritti dei migranti è dovere e interesse della Libia”

Le parole del premier libico Dabaiba: “Grazie all'Italia e all'Ue per tutti gli sforzi e il grande appoggio che ci hanno dato e per il grande lavoro della Guardia Costiera italiana perché il problema dell'immigrazione non si risolve solo nell'area mediterranea ma andando alle radici, a dove parte l'immigrazione, e non è solo una responsabilità libica, maltese o italiana ma comune. Vogliamo riattivare tutti i memorandum d'intesa con l'Italia – ha aggiunto Dabaiba – e aprire gli orizzonti per aumentare lo scambio commerciale”.

, che rappresentano una priorità per la Libia e per l'Italia. Abbiamo preso in esame il controllo delle frontiere libiche, anche meridionali, il contrasto al traffico di esseri umani, l'assistenza ai rifugiati, i corridoi umanitari, e lo sviluppo delle comunità rurali. L'Italia intende continuare a finanziare i rimpatri volontari assistiti e le evacuazioni umanitarie dalla Libia.