I giocatori del Vicenza Calcio distribuiscono sorrisi ai bimbi e alle bimbe ricoverati al San Bortolo

Alessandro Confente in versione Spiderman, Marco Carraro nelle vesti di Superman, Emilio Gallo in quelle di Wolverine, Claudio Morra in versione “Pirati dei Caraibi” e Omar Danesi in Capitan America: mascherata in occasione del Carnevale, nella mattinata di oggi una rappresentanza della squadra del L.R. Vicenza ha fatto visita ai piccoli pazienti ospitati nei reparti di Pediatria e Chirurgia Pediatrica dell’Ospedale San Bortolo di Vicenza.

Per regalare sorrisi ai bambini e alle bambine ricoverati erano presenti anche il direttore sportivo Luca Matteassi, il capitano Fausto Rossi, Andrea Beghetto, Giuseppe Cuomo, Nicholas Fantoni e Giuliano Laezza, insieme ai preparatori atletici Alessandro Ciullini e Alessandro Dalmonte.

“Tanti sorrisi e momenti di condivisione con i ragazzi e ragazze e le loro famiglie, con i calciatori che hanno poi distribuito a ciascuno gadget biancorossi e giochi, in collaborazione con Otb Foundation, regalando loro alcune ore diverse, con l’augurio di poterli ritrovare presto allo stadio Menti” ha spiegato la società.