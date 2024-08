Il Comune annuncia 108 nuove assunzioni entro il 2024. Organico vicino a “quota mille”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

“Impennata” di assunzioni in organico, in diversi ruoli, all’interno degli uffici del Comune di Vicenza entro la fine dell’anno in corso. Alle 63 figure da integrare già previste e programmate se ne aggiungo altre 45, completando una schiera di 108 nuovi dipendenti futuri dell’ente locale cittadino. Aumentando a quasi 900 unità in termini di risorse umane. Il piano di potenziamento prevede un impegno finanziario di 500 mila euro, aggiornando la speda per il personale a quasi 37 milioni di euro.

Ufficializzato anche lo sblocco delle cosiddette progressioni verticali che interesseranno ben 63 figure, a distanza di 14 anni dal precedente “ascensore professionale”. Sono queste le significative novità relative alla pianta organica a Vicenza città, contenute nella delibera di integrazione al Piao (Piano integrato di attività e organizzazione) approvata nei giorni scorsi dalla giunta. Da evidenziare che si tratta in questi casi sempre di lavoro a tempo indeterminato e che sono 50 i lavoratori che nel corso del 2024 hanno cessato o cessano il loro rapporto con il Comune, per pensionamento.

Una spinta in avanti importante, questa, resa possibile grazie ad investimenti sul personale in variazione di bilancio. Più in precisione, il numero complessivo di dipendenti comunali a tempo indeterminato raggiungerà 878 uomini e donne assunti, con un aumento di 46 figure professionali rispetto all’anno precedente. A cui aggiungere 116 posizioni a tempo ridotto, per gran parte legate alla sfera scolastica. “A seguito della recente variazione di bilancio – spiega Matteo Tosetto, assessore al Personale – abbiamo adottato modifiche e integrazioni di grande importanza al Piao 2024-2026. L’obiettivo dell’intervento è attuare sin dai prossimi mesi un sostanziale potenziamento della dotazione organica dell’ente sia in termini numerici che in tema di valorizzazione dei profili professionali, il tutto in una ottica di efficienza della struttura”.

Per quanto riguarda le 108 assunzioni programmate nel 2024, sono già state avviate e concluse nel corso di quest’anno 14 procedure selettive e se ne prevedono altre 9 entro dicembre. Con l’incremento delle assunzioni introdotto dall’integrazione del Piao, i nuovi operatori passeranno da 9 a 10, gli operatori esperti da 6 a 17, gli istruttori da 23 a 39 e i funzionari da 22 a 39. Tre, infine, i nuovi dirigenti previsti. “L’incremento di risorse andrà a beneficio di alcuni settori di rilevanza primaria per l’attività dell’ente, come l’istruzione, i servizi sociali, la polizia locale, i tributi, il sistema informativo, le risorse umane, i servizi museali e la Biblioteca Bertoliana“.

Si darà inoltre avvio alla misura straordinaria consentita dal Contratto collettivo nazionale Funzioni locali, che prevede di bandire selezioni interne finalizzate alla progressione di carriera di personale in servizio (le cosiddette progressioni verticali). “La procedura – precisa l’assessore – verrà attivata nei prossimi mesi e sarà completata entro il 2024 con i 128 mila euro già stanziati in bilancio a seguito della sottoscrizione del nuovo contratto decentrato. L’obiettivo è favorire la crescita professionale del personale riconoscendo il merito e l’anzianità di servizio”. Per ulteriori dettagli in merito, è consultabile il piano completo presentato alla cittadinanza e alla stampa, in allegato alla pagina istituzionale.