Il dovere della speranza: Prodi e don Dante Carraro a confronto su guerre e crisi internazionale

E’ in programma venerdì 21 marzo alle ore 18, nell’Aula Magna del Liceo Quadri a Vicenza (Via Carducci, 17), la presentazione del libro “Il dovere della speranza. Le guerre, il disordine mondiale, la crisi dell’Europa e il ruolo dell’Italia”, di Romano Prodi e Massimo Giannini, edito da Rizzoli.

Un’occasione per provare ad analizzare e capire lo scenario mondiale e il difficile periodo storico in cui stiamo vivendo e, insieme, per sottolineare come il “dovere della speranza” riguarda non solo noi, qui e ora, ma anche l’Africa, il lavoro del Cuamm e l’impegno dei tanti giovani africani che ogni giorno le danno forma concreta.

Ne parleranno Romano Prodi, presidente della Fondazione collaborazione tra i popoli, e don Dante Carraro, direttore di Medici con l’Africa Cuamm. La moderazione è affidata a Elisa Billato, caporedattrice Tgr Veneto. L’evento è in collaborazione con l’associazione ForgiareIdee. L’ingresso è libero, fino ad esaurimento posti disponibili, previa iscrizione qui.