Vicenza capolista virtuale per 15′: poi il Padova rimonta e i biancorossi si fanno rimontare

Entusiasmo e rassegnazione. Tutto in 90′, anzi meno. Il lunedì sera con morale da stelle & stalle per i fedelissimi del “Lane” si racchiude in due contrastanti emozioni: quelle vissute per qualche decina di minuti nel primo tempo quando i biancorossi conducevano per 1-0 sul Lecco in trasferta e, in simultanea, a Padova i biancoscudati andavano sotto per 0-1 infilati dalla Pergolettese. E, poi, al 90′.

Ai triplici fischi delle due sfide a distanza, però, la leader vince 2-1 in rimonta e ancora con gol vittoria nel recupero pieno, mentre il L.R. Vicenza si fa raggiungere dai padroni di casa, accontentandosi dell’1-1 e di un punticino che non basta per contenere il nuovo strappo del Padova, che sale a +4 in classifica. Con sei turni solamente, ora, ancora da disputare. Ieri sera un undici sottotono quello messo in campo dal tecnico Vecchi, che rischia poco ma che combina ancora meno in avanti.

In pratica, la squadra berica allenata da Stefano Vecchi è stata capolista virtuale dal 36′ del primo tempo, dopo il centro in mischia (autogol?) attribuito a Morra, alla decima rete della stagione per l’ufficialità. Leadership platonica “restituita” ai padovani quando al 7′ della ripresa, allo Stadio Euganeo, Bortolussi dal dischetto ha riportato in parità l’altro posticipo del girone A di serie C. Poi segnerà ancora Bonaiuto al 94′ e buonanotte ai sogni di gloria del lunedì sera almeno, mentre Sene al 29′ riportava il Lecco in parità in riva al lago.

Pari Vicenza, successo al fotofinish Padova, in casa Lane si torna lontani dalla vetta anche se entrambe le battistrada singhiozzano in questo quarto finale di regular season e i giochi promozione a maggior ragione non sono ancora chiusi. Anche se cominciano a essere tante e perfino troppe le chance sprecate. Nel prossimo turno il Vicenza ospita allo Stadio Menti la veronese Caldiero alle 17.30, la seconda contro la penultima forza del girone, mentre per l’Arzignano Valchiampo ci sarà la Pergolettese, squadra cremonese sotto di appena due punti nel centro-area del gruppone. Padova di scena a Novara, sempre domenica.

