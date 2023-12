Il giuslavorista Luigi Perina nominato nuovo presidente del Tribunale di Vicenza

Il Consiglio superiore della Magistratura ha nominato il giuslavorista Luigi Perina nuovo presidente del Tribunale di Vicenza. La nomina è avvenuta all’unanimità oggi, mercoledì 13 dicembre, nel corso della riunione plenaria del Csm.

Dal 1992 al 2011 Perina è stato giudice del lavoro presso la Pretura e il Tribunale di Vicenza, poi fino al 2017 ha svolto la funzione di presidente della Sezione Lavoro presso il Tribunale di Venezia, infine dal 2017 ad oggi è stato presidente della sezione lavoro della Corte d’Appello di Venezia.

“Esprimo le mie congratulazioni a Luigi Perina, nominato oggi all’unanimità dal plenum del Csm nuovo presidente del Tribunale di Vicenza. Per Perina si tratta di un ritorno a Vicenza, dove ha lavorato come giudice in passato: sono certo che potrà dare un contributo importante al territorio berico, rispondendo alle istanze di cittadini e imprese. Ringrazio con l’occasione Alberto Rizzo che fino allo scorso anno è stato alla guida dell’ufficio giudiziario vicentino. Dall’intera giunta regionale vanno a Perina i migliori auguri di buon lavoro, consapevoli dell’importante carica a tutela della giustizia”. Così il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia sulla nomina di Perina a capo del tribunale di Vicenza.

Il precedente presidente, Alberto Rizzo, ad ottobre 2022 è stato chiamato dal ministro della Giustizia Carlo Nordio ad assumere il ruolo di capo di gabinetto al Ministero. Nel corso dei suoi otto anni a capo del palazzo di giustizia vicentino, ha profondamente innovato i servizi, favorendo il decentramento sul territorio di alcuni servizi. Nel 2021 salì agli onori delle cronache nazionali per un decalogo che vietava in tribunale a Vicenza gli apprezzamenti sessisti. A settembre ha inoltrato domanda al Csm per rientrare in magistratura con un incarico direttivo.