Un’idea per Schio: venerdì l’incontro con Eberle, candidato sindaco in pectore

Mentre Valter Orsi si prepara domenica a fare gli ultimi auguri da sindaco alla città di Schio (approfittandone per fare un resoconto dei suoi dieci anni a Palazzo Garbin e per lanciare la corsa alla sua vice Cristina Marigo), c’è già un primo “assaggio” di campagna elettorale nel centro scledense, con un incontro della neonata associazione “Una nuova trama” che sta lanciando la corsa del commercialista Cristiano Eberle, per l’area progressista, alla carica di primo cittadino nelle elezioni amministrative 2024.

Eberle, che ufficializzerà definitivamente la discesa in campo dopo le Festività, venerdì sera offrirà con la sua squadra un momento di restituzione alla cittadinanza rispetto ai contenuti e alle proposte scaturite dalla fase di ascolto delle associazioni che “Una nuova trama” ha svolto in questi mesi. L’appuntamento è il 15 dicembre alle ore 18 a Palazzo Toaldi Capra. Si parlerà delle “idee, le riflessioni, i sogni di una città che si pensa al futuro, pronta a un nuovo progetto per la Schio del 2050”.

Una restituzione che parte da alcune intuizioni e che si è sviluppata nel contatto con una settantina di associazioni attive in diversi campi. “Le esigenze che sono emerse con più forza – spiega Eberle – sono la richiesta di essere consultate più spesso, anzi di formalizzare un luogo in cui questo sia possibile, nonché l’esigenza di un progetto amministrativo ambizioso, che riporti Schio dove merita, ossia ad essere città guida e riferimento dell’intero Alto Vicentino. Ancora, c’è la necessità di salvaguardare un tessuto sociale gravemente indebolito dalle varie emergenze, come la pandemia, lo stato della sanità pubblica, il forte disagio nelle fasce deboli della popolazione, soprattutto anziani e adolescenti. Per questa ragione il nostro percorso come associazione deve assolutamente proseguire. Credo, peraltro, di poter dire che stanno anche maturando positivamente le condizioni per un impegno della nostra associazione, e anche mio, in vista del rinnovo amministrativo del prossimo anno”.

A dialogare con Eberle, che di “Una nuova trama” è presidente, sarà il giornalista Ivano Tolettini. Interverranno anche i responsabili dei gruppi di lavoro dell’associazione, in ambito sportivo, tempo libero, cultura e sociale.

Chi è Cristiano Eberle

55 anni, sposato con Barbara Santacatterina e padre di tre figli, ha una laurea in economia e da sempre è impegnato sia in ambito sportivo che sociale. Grande conoscitore dei meccanismi relativi alle società pubbliche ed esperto nella risoluzione di crisi aziendali (come quella di Gas Jeans a Caltrano), Eberle è molto attivo sia come revisore dentro a realtà sociali, parrocchiali e sportive (come il Ceis, la cooperativa Radicà, la cooperativa Unicomondo, il Baskin, il Famila Basket e le Piscine di Schio. E’ anche nel CdA di Veneto Sviluppo. Di sé dice: “Per come sono le mie corde mi piace ‘fare’ e non mi piace molto ‘esserci’. L’esempio di mio padre mi porta a pensare che le cose vanno fatte anche senza apparire”.