Il selfie sulla ringhiera del Teatro Olimpico rischia di trasformarsi in dramma: feriti padre e figlio

Sono due turisti stranieri, provenienti dall’Austria e tra loro padre e figlio, i due feriti per la caduta avvenuta sabato scorso all’interno del Teatro Olimpico di Vicenza. Secondo la ricostruzione fornita, la coppia era in posa per una foto dal piano rialzato delle gradinate, appoggiata sulla balaustra che dà sull’area della platea e all’occorrenza per l’orchestra.

La ringhiera di protezione avrebbe ceduto al peso dei due uomini, in un unico segmento, facendoli precipitare all’indietro per alcuni metri. Aperta un’indagine sull’incidente – inedito – avvenuto sabato a metà pomeriggio sotto gli occhi di parecchi visitatori.

Sarà da valutare il rispetto delle norme di sicurezza in genere adottate, ed è stata decisa la chiusura della stessa gradinata dell’inestimabile opera architettonica dedicata all’arte da Andrea Palladio. Dall’ospedale San Bortolo di Vicenza, intanto, all’indomani del ricovero dei turisti, si viene a conoscenza che il più grave, il 45enne, ha riportato più fratture alle costole e a una vertebra e dovrà posticipare la sua “vacanza” – ora obbligata – in Veneto, forse dopo un intervento chirurgico da sostenere nelle prossime ore.

Il figlio adolescente, che avrebbe 14 anni, se la caverà con qualche contusione da guarire in pochi giorni, dimesso già sabato sera dal pronto soccorso. Per loro fortuna, l’altezza del punto di caduta rispetto al pavimento raggiunge a malapena i 3 metri. Sul fronte dei danni paiono contenuti, ma andrà ripristinato il sostegno in linea con il resto della balaustra, di materiale metallico. I filmati di videosorveglianza chiariranno l’esatta dinamica del fatto, andando a verificare se i turisti si fossero seduti o meno sul palo orizzontale, spezzandolo sotto il loro perso, o se sia stata una perdita di equilibrio a sfondare la protezione.

