Il Tennis Vicenza si prepara per la serie A2: il saluto a Palazzo Trissino. Etcheverry la “punta di diamante”

Due magliette come dono a sindaco e assessore allo Sport del Comune di Vicenza, “padroni di casa” a Palazzo Trissino, e la formazione maschile del Tennis Comunali Vicenza lancia in area la pallina pronta a battere il primo punto della serie A2 prossima alla partenza. La data da circoletto rosso è domenica prossima (8/10), con esordio casalingo nell’impianto di via Monte Zebio in città.

Alla presentazione ufficiale che precede l’inizio delle competizioni sportive scelta la sede municipale per dare luce ai protagonisti prima di tutto e alla società sportiva. Presenti per l’occasione Leone Zilio, assessore allo Sport, Giacomo Possamai del presidente del Tcv Enrico Zen e del vice presidente nazionale della Federazione Italiana tennis e padel Gianni Milan.

“Da parte dell’amministrazione l’augurio alla squadra per un ottimo campionato – afferma l’assessore allo sport Leone Zilio -. Il movimento tennistico italiano sta vivendo, con diversi top cento al mondo, un momento positivo che si riflette a Vicenza con molte academy importanti e un sistema in crescita anche grazie alla presenza del padel. Lo dimostrano questi ragazzi e la società, un orgoglio per la città sia per le molte soddisfazioni regalate nelle competizioni degli ultimi anni sia per la proposta sempre di qualità offerta nella struttura comunale alla cittadinanza”.

“Ci attendono sfide difficili, ma nello stesso bellissime e ricche di emozioni – dichiara il presidente Enrico Zen – che affronteremo con l’entusiasmo dei nostri giovani, cresciuti e maturati tanto da conquistare in estate la promozione in B2 con l’altra formazione maschile, e l’esperienza dei più esperti, tra cui gli stranieri Aljaz Bedene e Tobias Kamke che, con la loro riconferma, hanno dimostrato il loro attaccamento alla maglia di Tennis Comunali Vicenza. Già, perché credo proprio che sia lo spirito di squadra, la capacità di lottare e di soffrire tutti assieme e, perché no, la voglia di sognare i tratti distintivi da sempre della nostra formazione. I “nostri ragazzi” rappresentano il frutto del lavoro portato avanti da quando nel 2010 abbiamo preso in gestione l’impianto comunale portandolo a diventare un’eccellenza in provincia, in regione e a livello nazionale”.

Sei le giornate di gara che vedranno affrontare nell’ordine Colle degli Dei, Tennis Club Villasanta (15 ottobre), Santa Margherita Ligure (22 ottobre in trasferta), TC Baratoff (29 ottobre), Sport Club Nuova Casale (12 novembre) e Circolo Tennis Albinea (19 novembre). La società, dopo i playoff promozione conquistati nella passata stagione, schiererà una formazione che presenta novità e conferme. Per quanto riguarda i giocatori, l’italo-argentino Tomas Martin Etcheverry è la punta di diamante: numero 31 delle classifiche Atp, ha disputato i quarti di finale sulla terra rossa parigina del Roland Garros e ha raggiunto, sempre nel 2023, il secondo turno negli altri tre tornei del Grande Slam (Autralian Open, Wimbledon e US Open).

In ascesa anche un altro giovane argentino, Thiago Austin Tirante, classe 2002 e numero 143 del mondo. Già numero 60 del ranking il portoghese Gastao Ministro Elias e reduce dalla vittoria in due tornei da 25.000 dollari è Lorenzo Claverie. E poi ci sono i giovani: Giovanni Peruffo e Gabriele Bosio ormai da anni sono diventati un punto di riferimento importante, a cui si sono aggiunti Tommaso Dal Santo, Marco Carretta, Alessandro Battiston, Tommaso Bertuzzo, Simone Fucile e Tommaso Stimamiglio.

Tennis Comunali Vicenza è una società la cui attività è volta a sviluppare la pratica sportiva con un’ampia proposta di attività, agonistiche ed amatoriali, rivolte a bambini, ragazzi ed adulti. L’impianto comunale conta cinque campi da tennis in terra rossa, quattro in green set, due da calcetto e un campo da Padel. Dal 2010 ad oggi Tennis Comunali Vicenza ha raggiunto grazie ad un lavoro costante, fatto di passione e professionalità, significativi risultati sportivi, culminati nel dicembre 2019 in una storica promozione della squadra maschile in serie A1 e, negli ultimi anni, la partecipazione al campionato di serie A2.

Da sottolineare inoltre che nel 2023 è entrata a far parte delle “top school”, l’eccellenza a livello nazionale per le scuole tennis (nel Veneto ce ne sono soltanto quattro), è sede del Centro tecnico federale ed il punto di riferimento per ospitare raduni di Macroarea del CPA della Federazione italiana tennis e padel. Il circolo conta oggi oltre 2000 tesserati, adulti e ragazzi, che frequentano la struttura: gli appassionati, protagonisti di sfide amatoriali all’ultimo punto e i giovani giocatori, impegnati in un percorso di crescita ed apprendimento, seguiti da tecnici di grande esperienza.