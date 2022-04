L.R. Vicenza al cardiopalma, capolista sconfitta al 103′. I play out passano per Alessandria

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

In uno stadio Menti strapieno di tifosi, oltre 10 mila le presenze, il L.R. Vicenza fa saltare il banco e passa dall’agonia della retrocessione in C alla gioia della possibile salvezza con un gol all’ultimo minuto. Una partita che racchiude una girandola di emozioni mai provate negli ultimi anni, giocata con testa e diligenza sopratutto per la caratura dell’avversario di turno. Il Lecce, infatti, arriva in città con l’obbiettivo di conquistare la serie A e lo fa con la migliore difesa e il secondo miglior attacco del campionato. Un biglietto da visita di non poco conto, inoltre al seguito ci sono oltre mille tifosi convinti di tornare in Salento con la promozione in tasca.

A rompere le uova nel paniere, però, ci pensa mister Baldini che schiera un 3-4-2-1 ordinato e in grado di bloccare il centrocampo a tre avversario. I giallorossi nel primo tempo cercano di scardinare la difesa biancorossa senza però trovare il varco giusto. E’ nel secondo tempo che il Vicenza cala, Lukaku da una parte e Maggio dall’altra sembrano non essere in più in grado di contenere Coda e compagni. Il gol arriva al 69′ quando Strefezza fa partire un gran tiro dalla distanza che mette fuori causa Contini per una deviazione involontaria di De Maio. A questo punto succede l’episodio che cambia la partita, dalla curva nord, settore occupato dai tifosi leccesi, partono due petardi che colpiscono un giovane raccattapalle e il portiere Contini, entrambi trasportati all’ospedale San Bortolo. Il gioco rimane fermo per oltre 15 minuti con gli ispettori di Lega in campo per documentare l’accaduto.

Il Lecce sembra risentire del colpo, seppur in vantaggio, i giocatori in campo percepiscono la gravità della situazione, che potrebbe portare gravi conseguenze per mano della giustizia sportiva. I biancorossi a questo punto sono matematicamente retrocessi e si riversano in avanti per cercare il pareggio. Dopo il maxi recupero concesso dal direttore di gara, 14 minuti, giungono notizie poco felici per il Vicenza, Cosenza ed Alessandria hanno recuperato il risultato, ai vicentini a questo punto non basterebbe più nemmeno la parità per sperare di acciuffare gli spareggi salvezza. Al 93′ viene concesso un rigore per fallo su Meggiorini, l’attaccante va sul dischetto e sbaglia malamente ma, a causa del movimento anticipato del portiere avversario, viene fatto ripetere. Questa volta sul dischetto si presenta Davide Diaw che non sbaglia, 1-1. Lo stadio diventa una bolgia e i tifosi spingono i giocatori con cori incessanti, al minuto 103′, un solo giro di lancette dalla serie C, Ranocchia inventa il gol dell’anno con un tiro potente ed angolato che batte Gabriel.

Nemmeno il tempo di riprendere il gioco che l’arbitro decreta la fine del match. Lecce sconfitto e Vicenza in paradiso anche se la salvezza passa ora per l’ultima sfida di campionato venerdì prossimo alle 20.30, al Moccagatta l’Alessandria venderà cara la pelle perché una possibile sconfitta potrebbe estrometterla dalla lunga corsa alla permanenza in B. D’altro canto il Lane arriva carico emotivamente e mentalmente, mister Baldini ha completamente cambiato i suoi giocatori e ciò che sta compiendo assomiglia a quello che solitamente è definito un “miracolo sportivo“.

TABELLINO

L.R. Vicenza (3-4-2-1): Contini; Brosco, De Maio, Bruscagin; Maggio, Zonta (dal 61’ Meggiorini), Cavion, Lukaku; Ranocchia, Da Cruz; Diaw. A disposizione: Grandi, Giacomelli, Pasini, Padella, Bikel, Boli, Cappelletti, Crecco, Dalmonte, Cester, Alessio. All. Francesco Baldini.

Lecce (4-3-3): Gabriel; Gendrey, Lucioni, Dermaku, Gallo; Hjulmand, Blin (dal 35’ Helgason), Gargiulo; Strefezza, Coda, Di Mariano. A disposizione: Bleve, Plizzari, Ragusa, Tuia, Listkowski, Bjorkengren, Barreca, Calabresi, Majer, Asencio, Rodriguez. All. Marco Baroni.

Arbitro: sig. Maurizio Mariani di Aprilia, assistenti Luca Mondin di Trevisom e Stefano Del Giovane di Albano Laziale, quarto ufficiale Nicolò Marini di Trieste. VAR: Davide Ghersini, assistente Marco Bresmes

Reti: 68′ Strefezza (LEC), 90’+4 rig. Diaw (VIC), 90’+12 Ranocchia (VIC)

Ammoniti: Lucioni (B), Diaw (LRV)

Note: terreno in ottime condizioni, temperatura mite