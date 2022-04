MotoGP, Jerez: strepitosa pole di Bagnaia su Ducati

. A Jerez il pilota della Ducati apre la prima fila con il meraviglioso tempo di 1:36.170, precedendo la Yamaha di Fabio Quartararo di mezzo secondo e l'Aprila di Aleix Espargarò.

Le altre posizioni. La Ducati di Jack Miller è in seconda fila, quarto posto in griglia davanti a Marc Marquez. Enea Bastianini, invece, partirà dalla quarta fila, ovvero in undicesima posizione. Dunque, nonostante la spalla dolorante dopo la caduta di Portimao, Pecco Bagnaia si conferma in grande forma. Qualifiche da fenomeno le sue.

Il giro record di Bagnaia. Il pilota Ducati sorprende tutti e strappa applausi. “Pecco is back” dicevano dopo tre sessioni di prove libere, ed ecco la conferma in attesa della gara di domani che potrebbe dare una spinta in più al centauro piemontese per rientrare nella corsa al titolo iridato.

I rivali di Pecco per il GP di Spagna. Attenzione ovviamente a “El Diablo” Quartararo e anche all'Aprilia, con Aleix Espargarò che stupisce con il terzo tempo davanti a Miller, Marc Marquez e Johann Zarco. Terza fila per Nakagami, seguito da Marco Bezzecchi e Joan Mir, mentre Enea Bastianini dovrà costruire la propria gara partendo dall'11° posto per colpa della caduta nei minuti finali della Q2.

Il pilota romagnolo scatterà dalla quarta fila tra Martìn e Vinales. Tanti problemi per gli altri italiani. Morbidelli e Di Giannantonio partiranno dalla sesta fila, rispettivamente dal 16° e 17° posto dietro a Rins e Binder e al fianco di Gardner. Marini scatterà addirittura dal 19° posto in griglia, ancora più in ritardo Dovizioso,23°, e Savadori, 24°.

Tag: Motomondiale, MotoGP, Bagnaia, Jerez, pole, Spagna, Quartararo, Aprilia, Ducati