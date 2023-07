In gravi condizioni un operaio caduto da un lucernario da 12 metri di altezza

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Grave infortunio sul lavoro nel pomeriggio a Vicenza, nel quartiere di San Bortolo: un operaio è caduto da un’altezza di almeno dodici metri dentro a un vano e si trova ora ricoverato all’ospedale San Bortolo in gravi condizioni.

L’incidente è avvenuto alle 16,15 in un condominio di via Medici: l’uomo è precipitato dal 4° piano in un cavedio interno di una palazzina, schiantandosi contro la porta in vetro del bagno di un appartamento al primo livello, che affaccia sull’apertura.

Si tratta di un operaio di 59 anni, che oltre ai trauma da caduta si è procurato anche piccole ferite da taglio. I vigili del fuoco di Vicenza, accorsi dalla centrale, hanno eliminato i vetri pericolanti e liberato l’angusto spazio, dando la possibilità al personale sanitario del Suem 118 di immobilizzare l’uomo. Il ferito è stato quindi tirato fuori, stabilizzato e caricato su una barella per essere trasferito in ospedale in codice rosso.

Sul posto anche il personale dello Spisal. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.