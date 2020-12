Incendio all’alba nel condominio. Salva l’inquilina, l’alloggio era già invaso dal fumo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Rischiava seriamente di estendersi a tutto l’appartamento e a quelli adiacenti il principio di incendio circoscritto che stamattina all’alba, poco prima delle 7, è scaturito dalla cucina di un’anziana di Vicenza. Che si era messa in salvo poco prima dopo essersi accorta in tempo, per sua fortuna, che il suo alloggio era invaso dal fumo.

I vigili del fuoco di stanza nel capoluogo berico sono intervenuti in via Malacarne, nella zona di Anconetta, per spegnere in pochi minuti le prime fiamme sprigionatesi sui pensili in legno, probabilmente innescate da un corto circuito elettrico.

Erano le 7 di stamattina quando due squadra di pompieri – 9 in tutto gli operatori attivi – sono entrate in azione, indossando gli autorespiratori per affrontare la densa coltre di fumo nero che proveniva dal cucinino. Tutta la palazzina è stata evacuata per ragioni di sicurezza, con i residenti invitati ad uscire all’esterno che hanno assistito alle operazioni di spegnimento del piccolo rogo e di aerazione di locali.

Dopo di che le famiglie del piccolo condominio hanno potuto far rientro nei rispettivi appartamenti, ad eccezione della sfortunata pensionata che dovrà attendere il ripristino della salubrità della propria zona giorno. I danni riportati, oltre a suppellettili e vano cottura in attesa di approfondimenti anche sull’impianto elettrico, andranno valutati in base agli effetti del fumo sulle pareti e mobilio rimasto impregnato.