Esplosione in contrada, ferito un 41enne unico inquilino. A provocarla il gas metano

Sta meglio ed è stato dimesso in tarda l’uomo di 41 anni coinvolto nella deflagrazione udita ieri pomeriggio sulle colline sopra Valdagno, proveniente da contrada Cremenzi. Si tratta dell’unico inquilino occupante un’abitazione bifamiliare, soccorso da vigili del fuoco e ambulanza del Suem che lo hanno raggiunto, medicato sul posto e trasportato all’ospedale San Lorenzo della vallata per accertamenti di natura psicofisica.

L’esplosione improvvisa sarebbe stata causata intorno alle 16 da una concentrazione di gas anomala all’interno di una i più stanze, tra soggiorno e cucina, provocata forse da una fuoriuscita dall’impianto, anche se non si escluderebbe possa essersi trattato di un atto volontario, in base ai primi rilievi. Sul fatto indagano i carabinieri della Compagnia di Valdagno.

Il fragore ha provocato il frantumarsi dei vetri della piccola abitazione, oltre a danni interni ai locali che saranno valutati in un secondo momento. Nessun problema, invece, per gli altri edifici attigui, da dove è partito l’allarme immediato nel pomeriggio di martedì subito dopo il “botto”, ma chiaramente il pericolo di coinvolgere altre persone e case era altissimo, in particolar modo se la concentrazione del gas metano fosse stata maggiore.

A seguito dell’esplosione, comunque di modesta entità, tanto che a distanza di qualche centinaio di metri si pensava allo scoppio di un petardi, non si sono verificati principi di incendio come verificato dalla squadra di vigili del fuoco intervenuta. Tra l’altro si tratta di una delle contrade valdagnesi più popolate della zona. Si trova in frazione Castello, ad ovest rispetto il centro di Valdagno, ed è stata oggetto fino a sera di un viavai di forze dell’ordine e vigili del fuoco per i sopralluoghi ad emergenza conclusa.

Il 41enne, dimesso nel corso della serata, è stato affidato a persone di fiducia. Da ricordare chela Regione Veneto, ad esempio, ha istituito da tempo il numero verde 800.334.343, spazio di ascolto a disposizione di tutti, utile da contattare in momenti di fragilità emotiva o disagio, per concordare soluzioni possibili e diverse prospettive.