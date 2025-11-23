Incidente fra tre auto e una moto: 29enne in gravi condizioni

Grave incidente poco dopo la mezzanotte di oggi, domenica 23 novembre, all’incrocio tra via Quadri e via Fusinieri, a Vicenza, per un grave incidente stradale che ha coinvolto quattro veicoli, tra cui una moto. Grave il motociclista.

L’impatto iniziale è stata fra una moto e un’auto è ha poi coinvolto marginalmente altri due veicoli. Sul posto sono accorse due ambulanze e, dalla sede centrale del comando di via Farini, una squadra di vigili del fuoco con cinque operatori, che ha provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti mentre il motociclista, un 29enne, è stato preso in cura dai sanitari del Suem 118 e trasportato all’ospedale in codice rosso: si trova ora ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Bortolo.

L’impatto ha causato la fuoriuscita di carburante e liquidi dai mezzi incidentati, rendendo necessarie operazioni di messa in sicurezza per eliminare ogni ulteriore rischio.Sul posto sono intervenuti anche la Polizia Locale di Vicenza per i rilievi e il personale sanitario della Croce Verde, arrivato con un’ambulanza infermierizzata per prestare le prime cure.

