Incidente mortale in A4: un uomo travolto dai veicoli in transito, grave una donna

Drammatico incidente stradale in tarda serata in autostrada A4 Brescia-Padova, all’altezza del casello di Vicenza Ovest: il bilancio è di un morto e un ferito.

Lo schianto, accaduto sulla carreggiata in direzione di Venezia, è avvenuto poco dopo le 22 e ha coinvolto un piccolo veicolo commerciale, che è andato a sbattere con violenza contro il guardrail: un uomo è stato sbalzato fuori dal mezzo ed è morto dopo essere stato investito da alcuni veicoli in transito. La donna che era a bordo è rimasta invece gravemente ferita: estratta dai vigili del fuoco di Vicenza, che hanno lavorato a lungo per tirarla fuori dall’abitacolo, è stata trasportata in ospedale a Vicenza in codice rosso, in condizioni critiche.

Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Padova, competente per quella tratta autostradale, supportata da quella di Bassano di Grappa. E’ stato necessario chiudere al traffico la carreggiata autostradale con direzione Venezia, con obbligo di uscita al casello di Montecchio Maggiore.