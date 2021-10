Per il salotto thienese illuminazione più bella, efficiente e risparmiosa: al via i lavori

Più efficienza, risparmi economici ed energetici, nonché una luce esteticamente più bella: sono questi gli obiettivi legati all’installazione di nuove luci che verranno poste in essere nel salotto buono di Thiene: sono iniziati infatti martedì scorso, 19 ottobre, i lavori per la riqualificazione dell’illuminazione pubblica del centro storico.

L’intervento prevede la sostituzione dei 35 punti luce situati in via Trieste (nel tratto compreso tra il Bosco dei Preti e Villa Fabris) e in Corso Garibaldi (a partire dall’incrocio con via Trento e fino a via Dante). L’obiettivo, come detto, è di conseguire risparmio energetico, ottenere maggiore efficienza e comfort visivo e migliorare il contenimento dei costi di manutenzione.

“Continuiamo il piano di ammodernamento delle linee di pubblica illuminazione della città – spiega l’assessore ai lavori pubblici Andrea Zorzan – e questa volta, dopo i moltissimi interventi nei diversi quartieri della città, tocca al suo centro storico. L’intervento è atteso e renderà il cuore cittadino più bello, grazie all’eliminazione della visione esteticamente non gradevole di luci appese a vecchi cavi che attraversano la strada e alla maggiore uniformità e adeguatezza della luminosità lungo il Corso e via Trieste. L’opera certifica anche la nostra volontà e il nostro impegno per avere un centro storico sempre più attrattivo”.

Il costo del progetto è di 88mila euro. Durante la fase dei lavori i tratti in Corso Garibaldi e in via Trieste di volta in volta interessati subiranno restringimento della carreggiata, istituzione del senso unico alternato al bisogno regolamentato da movieri in Corso Garibaldi, sempre nei tratti in cui si terrà l’intervento, chiusura totale al transito veicolare dove ritenuto necessario in via Trieste e in vicolo Scalcerle con apposita cartellonistica di deviazione ed istituzione del divieto di sosta ore 08-18 con rimozione, con deviazione dei pedoni sul lato opposto. L’opera rientra nel piano di interventi di riqualificazione del Centro Storico cofinanziati dalla Regione nell’ambito del Distretto del Commercio di Thiene.