L.R. Vicenza, ufficializzato l’esonero di mister Aimo Diana

La notizia era nell’aria e si attendeva solo l’ufficialità che è arrivata puntuale in questi minuti, Aimo Diana non è più l’allenatore del L.R. Vicenza. Di certo non è fatale la sconfitta di Trento ma una lunga serie di risultati negativi e brutte prestazioni hanno creato parecchi mugugni e l’addio di Diana era diventato un tormentone che si ripeteva già dai primi di novembre. La società ha contestualmente sollevato dall’incarico anche l’intero staff tecnico e vaglia ora le possibili candidature per la panchina, in questo momento la soluzione interna sembra la più probabile con la promozione di Luca Rigoni dalla Primavera alla prima squadra.

Questo il comunicato divulgato dalla società di Largo Paolo Rossi 9: “La Società LR Vicenza comunica che il sig. Aimo Diana è stato sollevato dall’incarico di Allenatore Responsabile della Prima Squadra. Contestualmente sono stati sollevati dai rispettivi incarichi l’Allenatore in Seconda Alessio Baresi, il Preparatore Atletico Esteban Anitua, il Collaboratore Tecnico Giampaolo Saurini e il Match Analyst Alessandro Belleri. Il Club desidera ringraziare mister Diana e lo staff per l’impegno profuso in questi mesi e augura loro il meglio per il proprio futuro”.