La città ritrova il suo Park Verdi: sicurezza, arte e innovazione al servizio dei vicentini

È stato inaugurato ieri mattina il rinnovato Park Verdi di Vicenza, al termine della seconda e conclusiva fase del progetto di riqualificazione curato da Agsm Aim Smart Solutions, società del Gruppo Agsm Aim. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Giacomo Possamai, il presidente del Gruppo Federico Testa, l’amministratrice delegata Barbara Biondani e la street artist Freak Of Nature, nome d’arte di Federica Agnoletto, autrice dell’opera murale che ora decora la facciata esterna del parcheggio con un’esplosione di colori floreali, perfettamente integrata nel contesto verde di Campo Marzo.

Il progetto, avviato nel 2024, ha previsto una prima fase dedicata alla sicurezza attiva e passiva, conclusa il 31 agosto dello stesso anno, con l’installazione di 128 nuove telecamere distribuite sui tre piani, 30 stazioni SOS, porte automatiche nei passaggi pedonali, serrande nei passaggi carrabili e l’estensione della rete Vodafone per garantire chiamate di emergenza con tutti gli operatori. La seconda fase, terminata nella prima settimana di luglio 2025, ha riguardato il revamping strutturale ed estetico dell’intera struttura, con la sistemazione delle infiltrazioni al piano -3, il rifacimento degli intonaci e della tinteggiatura, la nuova segnaletica verticale e orizzontale, la ripavimentazione delle scale e dei piani -1 e -2, il potenziamento della control room con intelligenza artificiale e nuovi monitor, l’installazione di pannelli informativi a messaggio variabile e la decorazione artistica della facciata su via Roma.

Il Park Verdi si presenta oggi come un’infrastruttura moderna, sicura e accogliente, con un investimento complessivo di 1 milione di euro, di cui 250 mila euro per la prima fase e 750 mila euro per la seconda. Il sindaco Giacomo Possamai ha sottolineato il valore strategico dell’intervento: “Oggi restituiamo alla città un’infrastruttura fondamentale per la mobilità della Città, poiché consente ai tanti visitatori del Centro Storico di avere un parcheggio coperto nelle immediate vicinanze. Un’operazione strategica resa ancor più bella grazie al contributo artistico di Freak of Nature. Il Park Verdi torna ad essere un biglietto da visita per chi arriva a Vicenza”.

Anche Federico Testa, presidente del Gruppo Agsm Aim, ha evidenziato l’impegno dell’azienda nel migliorare la qualità della vita urbana: “Questo intervento è un esempio di quello che è l’impegno del Gruppo Agsm Aim: rendere ogni giorno migliore la vita delle persone attraverso l’investimento in innovazione e sviluppo nei territori da sempre presidiati da Agsm Aim. Riqualificare e abbellire un asset urbano strategico come il Verdi, vuol dire investire nella sicurezza e nel benessere dei fruitori della struttura, ma anche di tutta la comunità vicentina”. Barbara Biondani, amministratrice delegata di Agsm Aim Smart Solutions, ha concluso: “Con questa seconda fase di lavori abbiamo portato a termine un intervento completo dal punto di vista tecnico e infrastrutturale, che permette oggi una gestione più efficiente del Park Verdi e un’esperienza migliore per gli utenti. Con questo intervento complessivo realizzato in più fasi, dall’implementazione dei sistemi di sicurezza attiva e passiva fino al revamping strutturale, il parcheggio è oggi una struttura più sicura e moderna. L’opera artistica esterna rappresenta un arricchimento ulteriore, che contribuisce a valorizzare l’infrastruttura e a integrarla armonicamente con l’ambiente circostante”. Il Park Verdi, così trasformato, si propone non solo come snodo funzionale per la mobilità cittadina, ma anche come simbolo di rigenerazione urbana e dialogo tra infrastruttura e arte.

