La Diocesi prega per l’Ucraìna e la Russia in comunione con Papa Francesco

Nel giorno della solennità dell’Annunciazione del Signore, venerdì 25 marzo alle 17 nella Basilica di San Pietro a Roma, Papa Francesco compirà il solenne atto di consacrazione al Sacro Cuore di Maria della Russia e dell’Ucraìna chiedendo a Dio la fine del conflitto che ormai da un mese causa morte e dolore. Anche la Diocesi di Vicenza si unirà al Santo Padre in questo momento di preghiera: il vescovo Beniamino Pizziol, infatti, esorta i fedeli, i sacerdoti, i religiosi e le religiose ad unirsi con intensità d’animo a questo atto di affidamento accorato “all’intercessione della Santa Madre di Dio, Madre dell’umanità e Regina della pace”.

Alle 16.55 di venerdì le campane di tutte le parrocchie e le chiese della Diocesi suoneranno a distesa, invitando alla preghiera e a collegarsi, se possibile, alle trasmissioni che diffonderanno la celebrazione papale (in diretta da TV2000, Radio Vaticana e nel Vicentino da Radio Oreb). Pizziol, inoltre, invita ad accendere in ogni casa un cero davanti ad una immagine di Maria o a recarsi nelle chiese che per l’occasione saranno tenute aperte per la preghiera.

Il Vescovo, inoltre, celebrerà la Santa Messa dell’Annunciazione alle ore 8 in Cattedrale, mentre alle 21 sarà a Monte Berico per la veglia di preghiera in memoria dei missionari martiri, uccisi nell’ultimo anno, tra cui la vicentina Nadia De Munari. La veglia sarà trasmessa in diretta sul Canale YouTube della Diocesi e su TeleChiara e riproposta da Radio Oreb sabato sera alle 20.30.

Ma venerdì 25 marzo in Sud Sudan si terrà anche l’Ordinazione episcopale del religioso comboniano vicentino padre Christian Carlassare, nuovo vescovo di Rumbeck. Il ricordo nella preghiera sarà dunque anche per lui e per il suo popolo per una ritrovata comunione ecclesiale e una fruttuosa azione missionaria tra i Sudanesi Da ricordare infine che da venerdì sera fino alla sera di sabato 26 marzo in molte parrocchie si terranno le 24 ore di preghiera e adorazione eucaristica ininterrotta per chiedere a Dio, preparandosi alla Pasqua, i doni della conversione del cuore e della pace nel mondo (in Cattedrale l’Adorazione Eucaristica si terrà sabato 26 marzo dalle 8 alle 18).