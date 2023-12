La giunta comunale accoglie i genitori di Giulio Regeni. Possamai: “un coraggio straordinario”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Questa mattina in sala Bernarda il sindaco Giacomo Possamai ha incontrato Paola e Claudio Regeni. I genitori di Giulio sono venuti in città in occasione dello spostamento dello striscione giallo “Verità per Giulio Regeni” dal cortile di Palazzo Trissino al balcone laterale della Loggia del Capitaniato

Presenti stamattina per il breve incontro il presidente del consiglio comunale Massimiliano Zaramella, la vicesindaca Isabella Sala, gli assessori Giovanni Selmo, Leonardo Nicolai e Sara Baldinato e il capo di gabinetto Sandro Pupillo.

“È stato un bel momento di dialogo – afferma il sindaco Giacomo Possamai – con due persone che con straordinario coraggio stanno portando avanti una battaglia di civiltà, ma soprattutto è stata l’occasione per ribadire con forza la necessità che sia fatta piena chiarezza e giustizia sull’uccisione del giovane ricercatore italiano. Per questo abbiamo voluto che il Comune tornasse ad esporre lo striscione giallo, simbolo di questa richiesta di verità, dal balcone di Palazzo Trissino. In questo modo anche Vicenza vuole dare il suo contributo per tenere viva la memoria di Giulio”.

Con gli assessori Giovanni Selmo e Ilaria Fantin, Paola e Claudio Regeni hanno visitato poi il Teatro Olimpico di Andrea Palladio. I genitori di Giulio hanno raccontato che anche il figlio apprezzava l’architetto vicentino, tanto da regalare nel corso del periodo di studi negli Stati Uniti un libro su Palladio a uno dei suoi professori. La visita in città è proseguita in centro storico.