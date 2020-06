La Giunta comunale torna in presenza. In Sala degli Stucchi si discute a “sedie alterne”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un nuovo, piccolo ma simbolicamente importante passo verso la normalità ritrovata, o quasi. Seppur seduti a distanza di un paio di metri uno dall’altro, a posti alterni come nelle sale d’attesa e nei mezzi pubblici, lunedì sera gli assessori della Giunta comunale del comune di Vicenza sono tornati a riunirsi faccia a faccia, senza la mediazione di un monitor di pc o smartphone.

A debita distanza, ma almeno sotto lo stesso tetto e a viva voce.

Un evento amministrativo, se così si può definire, atteso da circa tre mesi, con Sala degli Stucchi a fare da teatro del ritrovo tra gli assessori cittadini e il sindaco Francesco Rucco a Palazzo Trissino, sede municipale di Vicenza città nel cuore del centro storico del capoluogo berico.

La riunione “in presenza”, secondo la locuzione più in voga in periodo di emergenza sanitaria per l’epidemia di Covid-19, è avvenuta in ambiente dunque chiuso ma rispettando le norme di distanziamento sociale e l’obbligo di indossare la mascherina di protezione sulle vie respiratorio. Dopo i saluti iniziali e una sorta di “bentornato” rivolto a tutti i componenti dell’amministrazione comunale, i lavori sono iniziati come da programma.

“Si tratta, insieme all’apertura dei musei civici con ingresso contingentato e degli sportelli al pubblico su appuntamento, di un segno del progressivo ritorno alla normalità della macchina comunale – si legge in una nota stampa diffusa oggi – sempre nel rispetto del distanziamento sociale e delle altre disposizioni previste dalla normativa anti contagio”.