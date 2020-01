Lascia l’auto in folle per il ticket: “eppur si muove” e finisce sull’argine del Bacchiglione

Aveva probabilmente e soprattutto incautamente lasciato la sua auto in sosta in folle, senza inserire il freno a mano di sicurezza, uscendo dallo sportello per dirigersi verso la biglietteria automatizzata di un parcheggio che costeggia il fiume Bacchiglione, a Vicenza. Una distrazione di pochi attimi che per un soffio non è costato “bagno fuori programma” alla sua vettura, finita nella fossato e fermatasi in extremis proprio sulla sponda del corso d’acqua che attraversa il capoluogo berico. Per il conducente e proprietario del mezzo, un vicentino, pericolo scampato anche se si sono dovuti scomodare i vigili del fuoco e un’autogru del corpo speciale giunta da Padova per disincagliare l’automobile e riportarla in strada.

Il recupero è avvenuto stamattina, nei pressi del parking cittadino in via Antonio Giuriolo, tra le zone di Ponte degli Angeli e lo Stadio Menti. Come specificato, l’uomo che guidava il veicolo non era all’interno dell’abitacolo al momento dello “scivolamento” del mezzo verso la sponda del Bacchiglione, corsa verso il basso stoppata proprio sul ciglio della riva. Solo per questione di centimetri il malcapitato ma anche fortunato proprietario non si è visto inabissare la vettura e, di conseguenza, impennare il conteggio dei danni, nel caso fosse finita in acqua.