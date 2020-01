Baracca incenerita da un incendio notturno in una contrada di Quargnenta

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Una baracca in legno, cemento e calcestruzzo adibita a rimessa per attrezzi è stata distrutta da un incendio nella notte tra sabato e domenica, sulle colline di Quargnenta, frazione a nord di Brogliano. Il rogo si è sviluppato più precisamente in contrada Cecchetti, con allarme al 115 scattato all’1.40 nei pressi di una struttura rurale attigua a un’abitazione privata, che non ha subito alcun danno grazie soprattutto al pronto intervento delle squadre di vigli del fuoco giunte da Vicenza e Arzignano. Una spedizione notturna imponente vista la portata delle fiamme la zona boschiva intorno: due autobotti, un’autopompa e sette gli operatori impegnati per ore sul posto.

L’edificio utilizzato come magazzino è stato quasi del tutto incenerito dalla voracità delle fiamme, sviluppatesi sui due livelli della struttura al grezzo, con le murature in parte crollate a causa anche del calore. Per i pompieri, giunti sul posto quando il fabbricato era ormai interamente avvolto dal fuoco, le priorità consistevano nel salvaguardare l’abitazione nelle vicinanze e una grossa bombola a gpl presente nei paraggi.

Oltre ai danni strutturali, i residenti hanno lamentato la completa distruzione di un torchio antico, dei vecchi mobili, attrezzature per l’edilizia e varie masserizie. Gli operatori del 115 hanno lasciato la contrada solo all’alba di domenica mattina, dopo aver lavorato a lungo per scongiurare ogni pericolo e garantire una prima bonifica del terreno intorno, chiudendo ogni focolaio residuo. Le cause del rogo, al momento, non hanno alcuna spiegazione.

