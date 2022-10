Lite tra cittadini stranieri con coltello e bastone, denunciate ed espulse due persone

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Una violenta lite, scaturita in via Gorizia a ridosso del centro di Vicenza, ha provocato molta paura tra i passanti che increduli hanno assistito a urla e spintoni tra cittadini stranieri con l’improvvisa comparsa di coltello e bastone. Per evitare che la baruffa degenerasse con il rischio di trasformarsi in tragedia è partita la telefonata di denuncia al 113. L’episodio avvenuto nel pomeriggio di lunedì 17 ottobre, ha visto il pronto intervento degli uomini della squadra Volanti della Questura di Vicenza.

Giunti sul posto gli operatori di polizia hanno fermato ed identificato un 26enne S.J.

ed un 40enne B.A., entrambi cittadini nigeriani, che, privi di documenti di identità

personale e trovati in possesso di bastone e coltello, dopo la verifica dei nomi forniti è risultato a carico di entrambi precedenti di polizia per rapina, spaccio di sostanze

stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale, sono stati accompagnati in Questura per

approfondire l’identificazione mediante rilievi fotosegnaletici e procedere nei loro

confronti con la redazione degli atti di rito.

I due cittadini di origini nigeriane, sono risultati senza fissa dimora e i precedenti a loro carico hanno portato il Questore Paolo Sartori ad emettere un decreto di espulsione.

Considerato l’allarme suscitato, i militari hanno richiesto l’intervento, in ausilio alla pattuglia della squadra Volante, anche una pattuglia della polizia locale. Oltre ai pregiudizi già a proprio carico, i due extracomunitari, sono stati denunciati per il reato di ricettazione. Il decreto firmato dal Questore Paolo Sartori obbliga i due soggetti a lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni. Se trovati, dopo il termine ultimo ancora in Italia i pregiudicati, verranno denunciati alla Procura della Repubblica ed accompagnati verso il Paese di origine.