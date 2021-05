Maltratta i suoi due cani al guinzaglio di fronte agli amici. Interviene la polizia

Più segnalazioni sono giunte ieri sera in Questura intorno alle 20, da parte del titolare di un bar del centro e di alcuni avventori sdegnati per il trattamento riservato da un giovane di 23 anni ai suoi due cani. Due meticci di taglia medio piccola che lo stesso ragazzo, forse alticcio, avrebbe malmenato più volte con violenza mentre si trovava all’esterno di un locale insieme ad una compagnia di amici.

Due Squadre delle Volanti di polizia di Stato in servizio nell’area del centro storico del capoluogo berico, ieri sera affollato di gente, sono state immediatamente indirizzate verso contrà Pescherie Vecchie, a due minuti da Piazza dei Signori.

Lì dove gli agenti di polizia hanno riconosciuto il giovane descritto con al guinzaglio i due meticci e sono intervenuti, chiedendo conto del comportamento dispregiativo e violento assunto dal 23enne – M.D.C. le sue iniziali, è residente a Vicenza – nei confronti dei due animali indifesi di sua proprietà. Testimoniato inoltre da più persone, alcune delle quali avevano invano tentato di intervenire per placare la rabbia dimostrata contro i due cani, strattonandoli con vigoria sproporzionata e colpendoli a ripetizione.

Il “cuor di leone”, di fronte alle pattuglie inviate dalla centrale operativa, non ha opposto resistenza e anzi si è dimostrato docile come un agnellino. Nel frattempo è emerso dagli accertamenti sul suo conto che lo stesso classe ’98, di recente, era incappato in un controllo mentre si trovava alla guida in condizioni alterate, con conseguenze sospensione della patente di guida.

Una volta accompagnato in Questura gli è stata ratificata la denuncia alla Procura della Repubblica per maltrattamento di animali. Entrambi i cuccioli, impauriti ma che non hanno necessitato di cure veterinarie urgenti, sono stati tolti dalla sua custodia e affidati temporaneamente a una struttura specializzata dei dintorni di Vicenza con la collaborazione della polizia locale di Vicenza, per conto del Comune. Troveranno con ogni probabilità una nuova casa e, soprattutto, dei padroni che riserveranno loro delle carezze.