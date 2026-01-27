Manovre azzardate in viale del Sole: l’inciviltà di pochi tutta a carico del Comune

Toccherà a tutti i cittadini di Vicenza pagare per mettere in sicurezza quei pochi che si ostinano a compiere manovre azzardate tra viale del Sole e la bretella dell’Albera.

Troppe inversioni a U, e l’amministrazione comunale ha deciso di chiudere la rampa di accesso da viale del Sole alla bretella dell’Albera.

Il Comune ha deciso di mettere un freno a coloro che mettono a rischio non solo la propria sicurezza, ma anche quella di chi, malauguratamente rischia di trovarsi sulla loro strada. E che come spesso accade, al Comune, per colpa di pochi, tocca mettere mano al portafoglio di tutta la cittadinanza.

La modifica alla circolazione per il momento ha carattere sperimentale ma lo scopo è chiaro: ridurre le manovre pericolose tra viale del Sole e la bretella dell’Albera a Vicenza.

L’intervento viene eseguito dal comune di Vicenza su espressa richiesta della Prefettura con lo scopo di limitare le pericolosissime manovre di inversione di marcia che, seppur vietate da una evidente segnaletica orizzontale e verticale, continuano a verificarsi lungo la variante alla Strada provinciale 46 (strada Pasubio).

I veicoli che circolano lungo viale del Sole in direzione fiera e autostrada non potranno quindi più impegnare la corsia di svolta a destra per immettersi nelle bretella verso Costabissara, Thiene e Schio, ma dovranno impegnare la rotatoria e solo da quest’ultima imboccare la bretella in tale direzione.

“I costi necessari alla chiusura in sicurezza della rampa con opportuna segnaletica orizzontale, verticale e luminosa saranno a carico del Comune che, quindi, impegnerà risorse di tutti per provare a impedire le manovre azzardate di alcuni – dichiara l’assessore alla mobilità Cristiano Spiller – L’amministrazione è costantemente impegnata a rendere le strade più sicure, ma purtroppo tale impegno viene spesso vanificato dal mancato rispetto del codice della strada da parte di alcuni automobilisti che, con il loro comportamento, mettono a rischio la sicurezza di tutti gli utenti della strada”.

La chiusura, sperimentale per consentire il monitoraggio delle manovre lungo la bretella, potrà comportare rallentamenti nell’immissione in rotatoria, per la direzione fiera e autostrada.

