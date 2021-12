Massaggio cardiaco salvavita dopo l’incidente stradale. Premiati in Comune due agenti

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Di certo si è trattato di un dovere quello di fare tutto il possibile per salvare la vita a un giovane uomo, ma oggi è stato un piacere per il sindaco di Vicenza premiare il lodevole gesto salvavita di due agenti, dipendenti del comando di polizia locale della città berica.

Giovedì scorso, a due giorni dal Natale, la coppia di operatori in servizio è stata essenziale nei soccorsi a un automobilista coinvolto in un incidente stradale, un vicentino di di soli 33 anni, il cui cuore era andato in arresto rischiando seriamente di morire.

Attimi concitati in cui Moreno Fabris e Andrea Menegale – questi i nomi dei due agenti della locale – hanno saputo mantenere la calma e allo stesso modo agire con tempestività, praticando a turno e con successo il protocollo di rianimazione Rcp fino all’arrivo dei sanitari del Suem. Teatro di quegli attimi concitati era nell’occasione via degli Scaligeri, dove era avvenuto l’incidente con feriti il 23 dicembre scorso. I due uomini in divisa, agenti esperti rispettivamente di 55 e 54 anni, di recente avevano appreso le tecniche di salvataggio attraverso dei corsi realizzati ad hoc per chi ricopre ruoli di pubblica sicurezza come loro.

Stamattina sono stati il comandante della stessa polizia Massimo Parolin e il sindaco del capoluogo Vicenza Francesco Rucco a ricevere i due colleghi, omaggiandoli con un una targa ciascuno raffigurante la città di Vicenza dove operano. Presente alla breve cerimonia tenutasi a Palazzo Trissino il direttore della centrale operativa del Suem 118 di Vicenza, Vincenzo Politi, a testimonianza del filo diretto che lega tutte le forze pubbliche in campo quando si tratta di soccorrere una persona in pericolo di vita.

“I nostri agenti – ha affermato Rucco – hanno intrapreso un percorso di formazione con il progetto Vicenza cardio protetta di cui si vedono i primi e importanti risultati. Abbiamo quindi deciso di dare un riconoscimento ai due agenti che hanno realizzato un intervento fondamentale e capace di salvare una vita umana. Come ringraziamento consegniamo a nome dell’amministrazione comunale la targa della Città, destinata a persone che si distinguono per comportamenti di particolare valore”.

“Il progetto “Vicenza cardio protetta” – ha spiegato il direttore del Suem 118 di Vicenza Federico Politi – prevede la formazione degli agenti di polizia locale alla defibrillazione e rianimazione cardio-polmonare e alle misure di contenimento delle emorragie, siano esse dovute da arma da fuoco o da taglio. Finora sono stati formati 54 agenti su un organico di 90, con corsi di sei ore l’uno con sei persone alla volta per rispettare le normative anti Covid-19. La formazione è stata momentaneamente interrotta a causa dell’emergenza

pandemica, ma verrà ripresa non appena sarà possibile”.